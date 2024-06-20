https://ria.ru/20240620/putin-1954358357.html
Путин допустил поставки оружия в КНДР
Путин допустил поставки оружия в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
Путин допустил поставки оружия в КНДР
Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:07
2024-06-20T19:07
2024-06-20T22:34
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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин."Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше", — сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.
https://ria.ru/20240620/putin-1954365324.html
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россия, пхеньян, в мире, владимир путин
Россия, Пхеньян, В мире, Владимир Путин
Путин допустил поставки оружия в КНДР
Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие в КНДР