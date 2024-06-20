https://ria.ru/20240620/putin-1954358357.html

Путин допустил поставки оружия в КНДР

Путин допустил поставки оружия в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024

Путин допустил поставки оружия в КНДР

Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:07

2024-06-20T19:07

2024-06-20T22:34

россия

пхеньян

в мире

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин."Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше", — сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.

https://ria.ru/20240620/putin-1954365324.html

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россия, пхеньян, в мире, владимир путин