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Путин допустил поставки оружия в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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19:07 20.06.2024 (обновлено: 22:34 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954358357.html
Путин допустил поставки оружия в КНДР
Путин допустил поставки оружия в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
Путин допустил поставки оружия в КНДР
Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:07
2024-06-20T22:34
россия
пхеньян
в мире
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин."Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше", — сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.
https://ria.ru/20240620/putin-1954365324.html
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россия, пхеньян, в мире, владимир путин
Россия, Пхеньян, В мире, Владимир Путин
Путин допустил поставки оружия в КНДР

Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие в КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше", — сказал Путин во время подхода к представителям российских СМИ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин заявил о необходимости укрепления нормативно-правовой базы России
Вчера, 19:33
 
РоссияПхеньянВ миреВладимир Путин
 
 
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