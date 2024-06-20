https://ria.ru/20240620/putin-1954356921.html

Стратегические силы находятся в полной боевой готовности, заявил Путин

Стратегические силы находятся в полной боевой готовности, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Стратегические силы находятся в полной боевой готовности, заявил Путин

Стратегические силы России находятся в полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:04

2024-06-20T19:04

2024-06-20T19:24

россия

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Стратегические силы России находятся в полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин."Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому то, что сейчас делают западные страны, это нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240620/putin-1954363358.html

россия

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россия, владимир путин