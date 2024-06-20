https://ria.ru/20240620/putin-1954356921.html
Стратегические силы находятся в полной боевой готовности, заявил Путин
Стратегические силы находятся в полной боевой готовности, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Стратегические силы находятся в полной боевой готовности, заявил Путин
Стратегические силы России находятся в полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:04
2024-06-20T19:04
2024-06-20T19:24
россия
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Стратегические силы России находятся в полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин."Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому то, что сейчас делают западные страны, это нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240620/putin-1954363358.html
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россия, владимир путин
Стратегические силы находятся в полной боевой готовности, заявил Путин
Путин: стратегические силы России находятся в полной боевой готовности