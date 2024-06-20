https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html

Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня

Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня - РИА Новости, 21.06.2024

Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении огня, потому что не хотят проводить выборы. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-20T18:59

2024-06-20T18:59

2024-06-21T00:43

владимир путин

специальная военная операция на украине

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении огня, потому что не хотят проводить выборы.Как отметил глава государства во время подхода к представителям российских СМИ в Ханое, если киевский режим будет и дальше увязывать переговоры с выводом российских войск, то переговоры никогда не начнутся."Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с конституцией Украины", — пояснил президент.Поэтому, как отметил Путин, киевский режим будет "вечно тянуть" с прекращением боевых действий, так как это позволяет не проводить выборы.

https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html

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