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Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 20.06.2024 (обновлено: 00:43 21.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html
Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня
Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня - РИА Новости, 21.06.2024
Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении огня, потому что не хотят проводить выборы. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-20T18:59
2024-06-21T00:43
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении огня, потому что не хотят проводить выборы.Как отметил глава государства во время подхода к представителям российских СМИ в Ханое, если киевский режим будет и дальше увязывать переговоры с выводом российских войск, то переговоры никогда не начнутся.&quot;Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с конституцией Украины&quot;, — пояснил президент.Поэтому, как отметил Путин, киевский режим будет "вечно тянуть" с прекращением боевых действий, так как это позволяет не проводить выборы.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html
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владимир путин, в мире, россия, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Путин рассказал, почему киевский режим заинтересован в продолжении огня

Путин: Киев заинтересован в продолжении огня, потому что не хочет выборов

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении огня, потому что не хотят проводить выборы.
Как отметил глава государства во время подхода к представителям российских СМИ в Ханое, если киевский режим будет и дальше увязывать переговоры с выводом российских войск, то переговоры никогда не начнутся.
«

"Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с конституцией Украины", — пояснил президент.

Поэтому, как отметил Путин, киевский режим будет "вечно тянуть" с прекращением боевых действий, так как это позволяет не проводить выборы.
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