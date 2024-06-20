https://ria.ru/20240620/putin-1954351425.html
Путин напомнил, когда Киев начал агрессию против ДНР и ЛНР
Путин напомнил, когда Киев начал агрессию против ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.06.2024
Путин напомнил, когда Киев начал агрессию против ДНР и ЛНР
Украинский режим начал агрессию против ДНР и ЛНР до того, как они вошли в состав России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:47
2024-06-20T18:47
2024-06-20T18:59
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Украинский режим начал агрессию против ДНР и ЛНР до того, как они вошли в состав России, заявил президент России Владимир Путин."Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/putin-1954353711.html
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ДНР, ЛНР, Россия, Украина, В мире
Путин напомнил, когда Киев начал агрессию против ДНР и ЛНР
Путин: Киев начал агрессию против ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России