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В договоре с КНДР нет новизны, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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18:45 20.06.2024 (обновлено: 19:14 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954351062.html
В договоре с КНДР нет новизны, заявил Путин
В договоре с КНДР нет новизны, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
В договоре с КНДР нет новизны, заявил Путин
В новом договоре РФ с КНДР нет новизны, с прежнего договора почти ничего не изменилось, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:45
2024-06-20T19:14
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москва
пхеньян
россия
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. В новом договоре РФ с КНДР нет новизны, с прежнего договора почти ничего не изменилось, сообщил президент РФ Владимир Путин.Лидеры РФ и КНДР подписали накануне Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна."Хочу обратить внимание вот на что: ведь этот договор - это не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре, по-моему 1962 года что ли, там все то же самое было. Здесь нет никакой новизны", - сказал он журналистам.Он добавил, что "в современных условиях это смотрится как-то особенно остро"."Тем не менее, мы почти ничего не поменяли", - сказал он.
https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html
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Путин: новый договор Москвы и Пхеньяна почти полностью воспроизводит соглашение 60-х годов
Путин пояснил, что новый договор Москвы и Пхеньяна почти полностью воспроизводит соглашение 60-х годов
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визит путина в кндр, москва, пхеньян, россия, владимир путин
Визит Путина в КНДР, Москва, Пхеньян, Россия, Владимир Путин
В договоре с КНДР нет новизны, заявил Путин

Путин: в договоре с КНДР нет новизны, почти ничего не изменилось

Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. В новом договоре РФ с КНДР нет новизны, с прежнего договора почти ничего не изменилось, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Лидеры РФ и КНДР подписали накануне Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна.
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Вчера, 18:37
«
"Хочу обратить внимание вот на что: ведь этот договор - это не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре, по-моему 1962 года что ли, там все то же самое было. Здесь нет никакой новизны", - сказал он журналистам.
Он добавил, что "в современных условиях это смотрится как-то особенно остро".
«
"Тем не менее, мы почти ничего не поменяли", - сказал он.
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