https://ria.ru/20240620/putin-1954280273.html

Путин призвал воспитывать молодежь на примерах героизма

Путин призвал воспитывать молодежь на примерах героизма - РИА Новости, 20.06.2024

Путин призвал воспитывать молодежь на примерах героизма

Президент РФ Владимир Путин считает, что патриотическое воспитание можно выстраивать на примерах героизма, но делать это нужно изящно, по-современному. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:42

2024-06-20T15:42

2024-06-20T15:42

общество

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что патриотическое воспитание можно выстраивать на примерах героизма, но делать это нужно изящно, по-современному. "Вот на этом (на выдающихся примерах патриотизма и героизма - ред.) и нужно воспитывать молодых людей. На этом, конечно, можно воспитывать целые поколения. Но делать это нужно, конечно, изящно, по-современному, современными способами доведения этой информации до нужной целевой аудитории. Это непростая работа. Но ее, конечно, если мы хотим иметь будущее, то этим нужно заниматься сегодня", - сказал Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов. По его словам, это совсем не значит, что формы, которые сложились во Вьетнаме, были в Советском Союзе или изначально в России, нужно как-то уничтожать. "Нет, эти формы, безусловно, нужно сохранять, но только наполнять их нужным, интересным содержанием и, как сейчас у нас говорят, контентом современным. Ну, и, конечно, надо искать новые формы и возможности", - посоветовал Путин. Он рассказал, что в России создали "Движение первых" для молодых ребят, для детей, а вооруженные силы развивают свою платформу, связанную с подготовкой кадров для себя в будущем, с патриотическим воспитанием. "Чем раньше начинается эта работа, тем лучше. Но самое главное, конечно, все идет от семьи. Поэтому задача государства - поддержать семьи в этом отношении и настроить общество таким образом, чтобы оно само изнутри организовывало этот процесс воспитания. Если вот этого не добиться, то на формально-административном уровне это сделать почти невозможно", - предостерег Путин, еще раз призвав выстраивать работу по-современному. "Каждый день эта работа должна меняться, потому что жизнь меняется каждый день. Вот тогда нас, безусловно, ждет успех", - подытожил он. -

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https://ria.ru/20240606/vystavka-1950894318.html

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общество, россия, вьетнам, владимир путин