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Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью" - РИА Новости, 20.06.2024
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15:22 20.06.2024 (обновлено: 15:54 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954271621.html
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью"
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью" - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью"
Президент РФ Владимир Путин назвал "полной дурью" попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:22
2024-06-20T15:54
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "полной дурью" попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу.Об этом он заявил на встрече с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов."Я бы предпочёл на этот вопрос отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русскую искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу - это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое", - сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.Он отметил, что и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист - это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства."Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством", - добавил президент.Путин отметил, что воспитание должно основывается прежде всего на традиционных ценностях и национальной и мировой культуре, но при этом, по его мнению, чувство прекрасного "тоже воспитывается", в том числе с помощью музыки, которая является самым интернациональным видом искусства, объединяющим народы."Это такое искусство, которое не связано со словами, не связано с какими-то смыслами, которые выражены в письменном или устном творчестве. Это связано просто со звуком, и вот это волшебное проникновение звука прямо в сердце, без какого-то языкового сопровождения, оно чрезвычайно важно. Вот это объединяет людей" - сказал Путин.
https://ria.ru/20240620/putin-1954272406.html
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россия, вьетнам, политика, в мире, искусство
Россия, Вьетнам, Политика, В мире, Искусство
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью"

Путин назвал деление и ограничение искусства по национальному принципу дурью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "полной дурью" попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу.
Об этом он заявил на встрече с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов.
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"Я бы предпочёл на этот вопрос отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русскую искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу - это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое", - сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.
Он отметил, что и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист - это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства.
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"Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством", - добавил президент.
Путин отметил, что воспитание должно основывается прежде всего на традиционных ценностях и национальной и мировой культуре, но при этом, по его мнению, чувство прекрасного "тоже воспитывается", в том числе с помощью музыки, которая является самым интернациональным видом искусства, объединяющим народы.
"Это такое искусство, которое не связано со словами, не связано с какими-то смыслами, которые выражены в письменном или устном творчестве. Это связано просто со звуком, и вот это волшебное проникновение звука прямо в сердце, без какого-то языкового сопровождения, оно чрезвычайно важно. Вот это объединяет людей" - сказал Путин.
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