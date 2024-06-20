https://ria.ru/20240620/putin-1954271621.html
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью"
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью" - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью"
Президент РФ Владимир Путин назвал "полной дурью" попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:22
2024-06-20T15:22
2024-06-20T15:54
россия
вьетнам
политика
в мире
искусство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954265898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7274ad620a7e3b17bf32d6c80d2a2260.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "полной дурью" попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу.Об этом он заявил на встрече с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов."Я бы предпочёл на этот вопрос отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русскую искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу - это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое", - сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.Он отметил, что и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист - это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства."Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством", - добавил президент.Путин отметил, что воспитание должно основывается прежде всего на традиционных ценностях и национальной и мировой культуре, но при этом, по его мнению, чувство прекрасного "тоже воспитывается", в том числе с помощью музыки, которая является самым интернациональным видом искусства, объединяющим народы."Это такое искусство, которое не связано со словами, не связано с какими-то смыслами, которые выражены в письменном или устном творчестве. Это связано просто со звуком, и вот это волшебное проникновение звука прямо в сердце, без какого-то языкового сопровождения, оно чрезвычайно важно. Вот это объединяет людей" - сказал Путин.
https://ria.ru/20240620/putin-1954272406.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954265898_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_31114e4f6c01ee8f1bce574551cfd48e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, политика, в мире, искусство
Россия, Вьетнам, Политика, В мире, Искусство
Путин назвал попытки запрещать искусство "полной дурью"
Путин назвал деление и ограничение искусства по национальному принципу дурью
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "полной дурью" попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу.
Об этом он заявил на встрече с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов.
"Я бы предпочёл на этот вопрос отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русскую искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу - это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое", - сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.
Он отметил, что и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист - это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства.
"Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством", - добавил президент.
Путин отметил, что воспитание должно основывается прежде всего на традиционных ценностях и национальной и мировой культуре, но при этом, по его мнению, чувство прекрасного "тоже воспитывается", в том числе с помощью музыки, которая является самым интернациональным видом искусства, объединяющим народы.
"Это такое искусство, которое не связано со словами, не связано с какими-то смыслами, которые выражены в письменном или устном творчестве. Это связано просто со звуком, и вот это волшебное проникновение звука прямо в сердце, без какого-то языкового сопровождения, оно чрезвычайно важно. Вот это объединяет людей" - сказал Путин.