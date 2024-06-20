https://ria.ru/20240620/putin-1954263805.html
Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка
Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка - РИА Новости, 20.06.2024
Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поможет в реализации проекта создания во Вьетнаме Глазного тканевого банка, подобного существующему при МНТК... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:07
2024-06-20T15:07
2024-06-20T15:16
россия
вьетнам
ханой
владимир путин
то лам
мнтк "микрохирургия глаза"
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поможет в реализации проекта создания во Вьетнаме Глазного тканевого банка, подобного существующему при МНТК "Микрохирургия глаза" в РФ. Вопрос о возможности создания такого банка во Вьетнаме был поднят в ходе встречи президентов России и его вьетнамского коллеги То Лама с выпускниками советских и российских вузов в Ханое. Было отмечено, что в настоящее время очень много вьетнамских граждан слепнут от заболевания роговицы. "Я сделаю все, чтобы вам помочь и создать такой банк", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, ханой, владимир путин, то лам, мнтк "микрохирургия глаза"
Россия, Вьетнам, Ханой, Владимир Путин, То Лам, МНТК "Микрохирургия глаза"
Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка
Путин пообещал Вьетнаму помощь в реализации создания Глазного тканевого банка