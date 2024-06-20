https://ria.ru/20240620/putin-1954263805.html

Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка

Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка - РИА Новости, 20.06.2024

Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поможет в реализации проекта создания во Вьетнаме Глазного тканевого банка, подобного существующему при МНТК... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:07

2024-06-20T15:07

2024-06-20T15:16

россия

вьетнам

ханой

владимир путин

то лам

мнтк "микрохирургия глаза"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954265898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7274ad620a7e3b17bf32d6c80d2a2260.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поможет в реализации проекта создания во Вьетнаме Глазного тканевого банка, подобного существующему при МНТК "Микрохирургия глаза" в РФ. Вопрос о возможности создания такого банка во Вьетнаме был поднят в ходе встречи президентов России и его вьетнамского коллеги То Лама с выпускниками советских и российских вузов в Ханое. Было отмечено, что в настоящее время очень много вьетнамских граждан слепнут от заболевания роговицы. "Я сделаю все, чтобы вам помочь и создать такой банк", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html

россия

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вьетнам, ханой, владимир путин, то лам, мнтк "микрохирургия глаза"