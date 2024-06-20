https://ria.ru/20240620/putin-1954262374.html

Путин рассказал о приоритетах развития науки

Путин рассказал о приоритетах развития науки - РИА Новости, 20.06.2024

Путин рассказал о приоритетах развития науки

Важнейшим приоритетом в области развития науки для РФ является забота о здоровье людей, с этим связана и забота об экологии, поскольку в условиях изменения... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:05

2024-06-20T15:05

2024-06-20T15:13

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Важнейшим приоритетом в области развития науки для РФ является забота о здоровье людей, с этим связана и забота об экологии, поскольку в условиях изменения климата безумная эксплуатация природных ресурсов невозможна, заявил президент РФ Владимир Путин. В рамках своего визита во Вьетнам Путин встретился с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов. Один из них задал вопрос о приоритетных направлениях развития для России в сфере науки и пожелал президенту здоровья. "Вы в завершении вашего выступления и вашего вопроса пожелали мне здоровья. И за это вам большое спасибо", - с улыбкой сказал Путин, после чего зал зааплодировал. "Это является одним из наиболее важных приоритетов - здоровье людей. Поэтому одним из приоритетов нашей деятельности в сфере науки как раз является сохранение народонаселения. А это связано с различными направлениями научных исследований - как теоретических, так и прикладных научных исследований. Это все, что касается здоровья человека, продолжительности жизни, и не просто продолжительности, а качества жизни", - продолжил президент. Он отметил, что сегодня все наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук, и развитие генетики, биологии, теоретической медицины невозможно себе представить без развития физики, химии, математики. "Вот для того, чтобы добиваться очевидных результатов на этом важнейшем направлении, на том, с чем связаны здоровье и продолжительность жизни людей, конечно, нам нужно уделить внимание заботе об экологии. И это тоже одно из направлений. Бесконечная эксплуатация природных ресурсов, бездумная эксплуатация, она уже в современных условиях, особенно в условиях изменения климата, становится практически невозможной. Но мы должны подходить к этому взвешенно, с пониманием того, где мы находимся с точки зрения развития альтернативных направлений в энергетике. Какую роль, на какой исторической перспективе, какая роль будет отведена углеводоводам", - заявил Путин. -0-

https://ria.ru/20240511/obrazovanie-1945207873.html

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россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, владимир путин, наука