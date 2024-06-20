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Путин подчеркнул важность борьбы за исторические корни - РИА Новости, 20.06.2024
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14:56 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954258385.html
Путин подчеркнул важность борьбы за исторические корни
Путин подчеркнул важность борьбы за исторические корни - РИА Новости, 20.06.2024
Путин подчеркнул важность борьбы за исторические корни
Борьба за исторические корни является важной для государства, которое хочет сохранить свою идентичность, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:56
2024-06-20T14:56
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владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Борьба за исторические корни является важной для государства, которое хочет сохранить свою идентичность, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с выпускниками советских и российских вузов. "Борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важной для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность", - сказал Путин. Он подчеркнул, что в России всегда вызывали искреннее уважение, мужество, стойкость, героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость, а также трудолюбие вьетнамского народа, который с честью прошел через тяжелейшие испытания, защитил независимость и свободу своего отечества, свою яркую культуру и богатое историческое наследие. "Мы гордимся, что в ваших славных героических победах есть и наш вклад, вклад Советского Союза, который очень много сделал для восстановления Вьетнама, для развития его экономического и оборонного потенциала, для решения острых социальных задач, для подготовки высококвалифицированных кадров на самых разных специальностях", - добавил он. Путин, обращаясь к аудитории, заметил, что все они изучали русский язык и историю России, поэтому нет необходимости в переводчиках. "Вы в силу знания русского языка в курсе того, что сейчас происходит в России, как динамично развивается наша страна, наша экономика, наука, общество в целом, знакомы с нашей независимой политикой на внешней арене. И мы, безусловно, это очень ценим. Для нас это, безусловно, важно еще и потому, что многие из вас работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе", - уточнил президент.
https://ria.ru/20240620/putin-1954245849.html
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россия, вьетнам, владимир путин, образование, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Образование, В мире
Путин подчеркнул важность борьбы за исторические корни

Путин: борьба за исторические корни является важной для любого государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Борьба за исторические корни является важной для государства, которое хочет сохранить свою идентичность, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с выпускниками советских и российских вузов.
"Борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важной для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность", - сказал Путин.
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Он подчеркнул, что в России всегда вызывали искреннее уважение, мужество, стойкость, героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость, а также трудолюбие вьетнамского народа, который с честью прошел через тяжелейшие испытания, защитил независимость и свободу своего отечества, свою яркую культуру и богатое историческое наследие.
"Мы гордимся, что в ваших славных героических победах есть и наш вклад, вклад Советского Союза, который очень много сделал для восстановления Вьетнама, для развития его экономического и оборонного потенциала, для решения острых социальных задач, для подготовки высококвалифицированных кадров на самых разных специальностях", - добавил он.
Путин, обращаясь к аудитории, заметил, что все они изучали русский язык и историю России, поэтому нет необходимости в переводчиках. "Вы в силу знания русского языка в курсе того, что сейчас происходит в России, как динамично развивается наша страна, наша экономика, наука, общество в целом, знакомы с нашей независимой политикой на внешней арене. И мы, безусловно, это очень ценим. Для нас это, безусловно, важно еще и потому, что многие из вас работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе", - уточнил президент.
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