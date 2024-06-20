https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html

"Зачем нам бояться". Путин обратился к лидерам Запада

"Зачем нам бояться". Путин обратился к лидерам Запада - РИА Новости, 20.06.2024

"Зачем нам бояться". Путин обратился к лидерам Запада

Президент России завершил азиатское турне. В Ханое он встретился с вьетнамским коллегой То Ламом. Подписали более десятка документов — в том числе в сфере... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:24

2024-06-20T19:24

2024-06-20T19:50

вьетнам

россия

ханой

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России завершил азиатское турне. В Ханое он встретился с вьетнамским коллегой То Ламом. Подписали более десятка документов — в том числе в сфере безопасности. Также Путин сделал несколько важных заявлений. Об итогах визита — в материале РИА Новости. "Переговоры хоть завтра"Перед вылетом из Вьетнама Путин выступил с пресс-конференцией, подняв тему Украины.Президент заявил, что реакция Запада на недавно предложенный Москвой мирный план оказалась ожидаемой. Но здравомыслящие политики задумаются об инициативах Кремля, если хотят прекращения конфликта.Также он напомнил, что украинский режим начал агрессию против Донецкой и Луганской народных республик еще до их вхождения в состав России. Переговоры по Украине могут состояться "хоть завтра", но наша страна будет исходить из текущей ситуации на земле. Не так важно, где можно начать диалог: российская сторона свои предложения обозначила.Путин заявил: Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине. Связано это с понижением порога применения ЯО на Западе. Однако Москва не видит смысла в нанесении ею превентивного удара — по крайней мере, пока.Запад, отметил он, не отказывается от планов нанести "стратегическое поражение" России."Для России это (стратегическое поражение. — Прим. ред.) означает прекращение ее государственности, вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", — заявил Путин.О нелегитимности ЗеленскогоУкраинские власти "не заинтересованы в проведении выборов", поэтому будут тянуть с требованиями вроде прекращения огня и вывода войск."Есть решение Конституционного суда (Украины): срок полномочий — пять лет", — напомнил Путин. На Зеленского, считает президент, Запад "повесит" непопулярные решения. По этой причине менять его не спешат.Об отношениях с КНДРРассказал российский лидер и о поездке в КНДР 18-19 июня. Он по итогам визита не исключил поставок Пхеньяну высокоточного оружия.Также президент обвинил Запад в нелегитимных санкциях против КНДР, сравнив их с блокадой Ленинграда.Москва рассчитывает, что ее сотрудничество с Пхеньяном будет сдерживающим фактором в тлеющем корейском кризисе. При этом, подчеркнул президент, никакой принципиальной новизны в российско-северокорейском договоре, подписанном на днях, нет, хотя в современных условиях он выглядит "остро": "Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре, по-моему, 1962 года, что ли, там все то же самое было".Что касается Южной Кореи, то ей не о чем беспокоиться: Россия будет оказывать военную помощь КНДР только в случае агрессии."Совпадающие подходы"Если визит в Северную Корею был лишь вторым, то во Вьетнам Путин приезжал уже в пятый раз. Накануне — это уже стало традицией — местное издание ("Нянзан") опубликовало его статью о двусторонних отношениях. Там российский лидер коснулся и глобальной повестки, отметив "совпадающие или близкие подходы" Москвы и Ханоя по международным вопросам."Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, — подчеркнул президент. — Все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений".В Ханой он прибыл вечером 19 июня, а на следующий день перед резиденцией главы Вьетнама состоялась церемония официальной встречи. После этого — переговоры в расширенном составе.Российская делегация была представительной. В нее вошли, в частности, помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров и посол Геннадий Бездетко, министр юстиции Константин Чуйченко, главы других ведомств, "Зарубежнефти", "Новатэка", ВЭБ.РФ.Тридцать лет дружбыТо Лам прежде всего поздравил Путина с недавним переизбранием. "Вы заручились практически абсолютной поддержкой, что свидетельствует об очень высоком уровне доверия российского народа к вам лично, а также к тому курсу, который вы проводите", — указал вьетнамский лидер.И добавил: "Считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов".В этом году — 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений. "Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты", — отметил Путин.Расширяются торгово-экономические связи. В 2023-м товарооборот вырос на восемь процентов. Этому способствует и соглашение 2015 года о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом."Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам", — напомнил президент. И пригласил коллегу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве в следующем году.Не вступать в союзы в ущерб безопасностиПереговоры в узком составе заняли почти полтора часа.Потом подписали полтора десятков документов. В том числе — основополагающее совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства, а также меморандум о графике по реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. Другие документы касались разных сфер: образование, транспорт, налоговое сотрудничество."Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства, — сказал Путин на совместной пресс-конференции с Ламом. — И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга".Подписанный документ о стратегическом партнерстве "объявляет новые ориентиры нашей совместной работы на дальнейшую перспективу", пояснил российский лидер.Лам продолжил эту тему: "Договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга". Москва и Ханой не намерены "вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга"; будут сообща "искать пути преодоления трудностей, вызванных международной обстановкой". Все это нашло отражение и в многостраничном совместном заявлении.Мирный атом, туризм и концертЗатем Путин встретился с премьером Фам Минь Тинем."Приятно находиться в гостеприимном Вьетнаме, на гостеприимной земле Социалистической Республики Вьетнам. Одного из наших давних и надежных друзей и партнеров, — приветствовал его российский президент. — Невзирая на все трудности сегодняшнего времени, мы нацелены на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства".Пообщался Путин и с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Много было сказано о товарообороте, обмене кадрами. Затронули и международное сотрудничество. "Безусловно, ценим вашу взвешенную позицию по наиболее острым кризисным ситуациям", — подчеркнул президент.Также Путин участвовал в церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое. Мраморное сооружение, на втором этаже которого находится прозрачный саркофаг с телом первого президента Вьетнама, строили с помощью советских специалистов.Встреча с выпускниками советских и российских вузов получилась неформальной: обсуждали образование, медицину, мирный атом. Путин напомнил, что Россия — лидер в этой сфере. "На повестке дня — сооружение во Вьетнаме силами "Росатома" Центра ядерной науки и технологий, а также подготовка в российских профильных вузах вьетнамских специалистов-атомщиков", — уточнил он.Не обошлись и без острых тем. На вопрос о туристическом обмене президент ответил: есть проблемы, вызванные третичными санкциями, но решать их сообща можно. Как и проблему с расчетами в нацвалютах.Наконец, Путин посетил торжественный концерт в честь визита. На сцене показали необычный портрет российского лидера. Подсвеченные скульптуры встающего на дыбы коня и березы отбрасывали на полотно тень, напоминающую школьную фотографию Путина. По словам диктора, это "образ молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной". При повороте же фигур возникал уже портрет президента, который "посвятил свою жизнь строительству сильной, суверенной России, созданию условий для развития талантов русских людей", пояснил комментатор.На завершившем визит торжественном обеде Путин и То Лам подтвердили приверженность духу многолетнего партнерства, вспомнив основные вехи двусторонних отношений. А также повторили главное: и дальше развивать сотрудничество.

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вьетнам, россия, ханой, владимир путин, то лам