https://ria.ru/20240620/putin-1954213064.html

Россия готова продолжать активную работу с Вьетнамом, заявил Путин

Россия готова продолжать активную работу с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Россия готова продолжать активную работу с Вьетнамом, заявил Путин

Россия твердо нацелена на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, готова продолжать активную работу со Вьетнамом по широкому спектру... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:05

2024-06-20T13:05

2024-06-20T13:21

вьетнам

россия

владимир путин

нгуен фу чонг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954211830_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_7f9a53c6b647475c71847c7c7e48f046.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия твердо нацелена на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, готова продолжать активную работу со Вьетнамом по широкому спектру тем, включая экономические, научно-технические сферы, оборону, заверил президент РФ Владимир Путин генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. "Мы твердо настроены на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, которое остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики. Готовы продолжать активную совместную работу по широкому спектру тем, включая экономические, научно-технические сферы, оборону, безопасность и гуманитарный контакты", - сказал он. Путин поблагодарил за приглашение посетить страну, которым, по его словам, "все с удовольствием воспользовались". "Вьетнам был и остается нашим надежным другом и партнером. Отношения между нашими странами прошли испытания временем, в том числе и в годы героической борьбы вьетнамского народа за свою независимость", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что эти отношения основаны на доверии и взаимопомощи, что позволяет решать самые сложные задачи и уверенно двигаться вперед. "Символично, что сроки моего визита во Вьетнам совпали со знаменательной датой - 30-летием подписания договора об основах дружественных отношений, заложившего правовую базу для их дальнейшего развития", - обратил внимание он. Говоря об успехах, Путин заметил, что хорошая динамика имеется в двухсторонней торговле, растет товарооборот, он увеличился за прошлый год на 8 с лишним процентов. "Над закреплением этой позитивной тенденции должна работать и многое делать для этого межправокомиссия", - сказал президент. По словам Путина, продолжается взаимодействие в области подготовки кадров. За все годы в российских вузах были подготовлены более 75 тысяч вьетнамских специалистов. В рамках государственной квоты в России сейчас получают образование более 3 тысячи граждан. "Сегодня в плане у меня стоит встреча с выпускниками советских и российских вузов. Знаю, что среди них много выдающихся граждан вашей страны, внесших большой вклад в укрепление российско-вьетнамских отношений и в развитие Вьетнама. Я вспоминаю, в каком теплом дружеском ключе прошло такое же мероприятие в 2001 году", - поделился воспоминаниями Путин.

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг