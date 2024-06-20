https://ria.ru/20240620/putin-1954203788.html
Путин оценил взаимодействие России и Вьетнама по транспортному коридору
Путин оценил взаимодействие России и Вьетнама по транспортному коридору - РИА Новости, 20.06.2024
Путин оценил взаимодействие России и Вьетнама по транспортному коридору
Президент России Владимир Путин назвал перспективным взаимодействие РФ и Вьетнама по развитию морского транспортного коридора Владивосток - Хошимин РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:28
2024-06-20T12:28
2024-06-20T12:28
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал перспективным взаимодействие РФ и Вьетнама по развитию морского транспортного коридора Владивосток - Хошимин "Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту, морскому транспортному коридору Владивосток - Хошимин", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. Президент напомнил, что в 2022 году было открыта регулярная грузовая линия, по которой на "еженедельной основе курсируют контейнеровозы".
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россия, вьетнам, владивосток, владимир путин, то лам, в мире
Россия, Вьетнам, Владивосток, Владимир Путин, То Лам, В мире
Путин оценил взаимодействие России и Вьетнама по транспортному коридору
Путин назвал развитие транспортного коридора Владивосток — Хошимин перспективным