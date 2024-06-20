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Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
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12:17 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html
Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам
Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам
Вьетнам сейчас интересует ряд ведущих международных игроков, включая США, поэтому визит российского президента Владимира Путина в республику сейчас очень... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:17
2024-06-20T12:17
вьетнам
сша
россия
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам сейчас интересует ряд ведущих международных игроков, включая США, поэтому визит российского президента Владимира Путина в республику сейчас очень актуален, считают эксперты, выступившие в четверг в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Во Вьетнаме сейчас заинтересованы все – и США, и Евросоюз, и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и Россия тоже, как в своем партнере, в своем давнем друге, и как в воротах в АСЕАН для нас. В этой сложной обстановке мы очень нужны друг другу, и я думаю, что новый президент То Лам, который высказывал симпатию к России, и его связывают с Путиным довольно тёплые отношения, - я думаю, что он тоже будет способствовать тому, что этот визит будет успешным", - сказала научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии Елена Никулина. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор МГИМО МИД России Сергей Лузянин отметил, что Москве придется учитывать и серьезное влияние Вашингтона во Вьетнаме. "Сдерживание США и их союзников – это сегодня основной сценарий текущей повестки. Российско-вьетнамская модель отношений иная, это тоже стратегический партнёр, но здесь есть мощный политический конкурент для России – США. В прошлом году был визит (президента США Джо) Байдена, у них всеобъемлющее стратегическое партнерство, и США реально присутствуют, они давят, конкурируют. Поэтому визит Путина – это вклад в российско-вьетнамскую опцию и в целом в Азиатско-Тихоокеанский регион", - указал он. Вьетнам – это окно в АСЕАН, и через Ханой есть возможности и опции в плане углубления повестки безопасности, пояснил эксперт. "Но особенность в том, что сегодня в условиях общей конфронтации, ужесточения ситуации в Восточной Азии, в АТР, в связи с американской блоковой азиатско-натовской стратегией, этот вопрос очень актуализируется… Есть определённые наметки по военно-техническим связям с Вьетнамом, это всегда была сильная сторона российско-вьетнамских отношений", - добавил Лузянин. Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html
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вьетнам, сша, россия, владимир путин, то лам
Вьетнам, США, Россия, Владимир Путин, То Лам
Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам

Эксперты: визит Путина во Вьетнам сейчас очень актуален

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам сейчас интересует ряд ведущих международных игроков, включая США, поэтому визит российского президента Владимира Путина в республику сейчас очень актуален, считают эксперты, выступившие в четверг в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Во Вьетнаме сейчас заинтересованы все – и США, и Евросоюз, и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и Россия тоже, как в своем партнере, в своем давнем друге, и как в воротах в АСЕАН для нас. В этой сложной обстановке мы очень нужны друг другу, и я думаю, что новый президент То Лам, который высказывал симпатию к России, и его связывают с Путиным довольно тёплые отношения, - я думаю, что он тоже будет способствовать тому, что этот визит будет успешным", - сказала научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии Елена Никулина.
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам
11:59
Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор МГИМО МИД России Сергей Лузянин отметил, что Москве придется учитывать и серьезное влияние Вашингтона во Вьетнаме.
"Сдерживание США и их союзников – это сегодня основной сценарий текущей повестки. Российско-вьетнамская модель отношений иная, это тоже стратегический партнёр, но здесь есть мощный политический конкурент для России – США. В прошлом году был визит (президента США Джо) Байдена, у них всеобъемлющее стратегическое партнерство, и США реально присутствуют, они давят, конкурируют. Поэтому визит Путина – это вклад в российско-вьетнамскую опцию и в целом в Азиатско-Тихоокеанский регион", - указал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Штаты обиделись на Вьетнам за визит Путина
08:00
Вьетнам – это окно в АСЕАН, и через Ханой есть возможности и опции в плане углубления повестки безопасности, пояснил эксперт.
"Но особенность в том, что сегодня в условиях общей конфронтации, ужесточения ситуации в Восточной Азии, в АТР, в связи с американской блоковой азиатско-натовской стратегией, этот вопрос очень актуализируется… Есть определённые наметки по военно-техническим связям с Вьетнамом, это всегда была сильная сторона российско-вьетнамских отношений", - добавил Лузянин.
Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Мавзолей Хо Ши Мина в городе Ханой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Визит Путина подчеркивает престиж Вьетнама, заявили в ЦК партии
Вчера, 13:45
 
ВьетнамСШАРоссияВладимир ПутинТо Лам
 
 
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