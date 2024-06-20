Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам
Эксперты: визит Путина во Вьетнам сейчас очень актуален
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам сейчас интересует ряд ведущих международных игроков, включая США, поэтому визит российского президента Владимира Путина в республику сейчас очень актуален, считают эксперты, выступившие в четверг в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Во Вьетнаме сейчас заинтересованы все – и США, и Евросоюз, и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и Россия тоже, как в своем партнере, в своем давнем друге, и как в воротах в АСЕАН для нас. В этой сложной обстановке мы очень нужны друг другу, и я думаю, что новый президент То Лам, который высказывал симпатию к России, и его связывают с Путиным довольно тёплые отношения, - я думаю, что он тоже будет способствовать тому, что этот визит будет успешным", - сказала научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии Елена Никулина.
"Сдерживание США и их союзников – это сегодня основной сценарий текущей повестки. Российско-вьетнамская модель отношений иная, это тоже стратегический партнёр, но здесь есть мощный политический конкурент для России – США. В прошлом году был визит (президента США Джо) Байдена, у них всеобъемлющее стратегическое партнерство, и США реально присутствуют, они давят, конкурируют. Поэтому визит Путина – это вклад в российско-вьетнамскую опцию и в целом в Азиатско-Тихоокеанский регион", - указал он.
Вьетнам – это окно в АСЕАН, и через Ханой есть возможности и опции в плане углубления повестки безопасности, пояснил эксперт.
"Но особенность в том, что сегодня в условиях общей конфронтации, ужесточения ситуации в Восточной Азии, в АТР, в связи с американской блоковой азиатско-натовской стратегией, этот вопрос очень актуализируется… Есть определённые наметки по военно-техническим связям с Вьетнамом, это всегда была сильная сторона российско-вьетнамских отношений", - добавил Лузянин.
Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.