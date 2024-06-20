https://ria.ru/20240620/putin-1954200189.html

Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам

Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024

Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам

Вьетнам сейчас интересует ряд ведущих международных игроков, включая США, поэтому визит российского президента Владимира Путина в республику сейчас очень... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:17

2024-06-20T12:17

2024-06-20T12:17

вьетнам

сша

россия

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вьетнам сейчас интересует ряд ведущих международных игроков, включая США, поэтому визит российского президента Владимира Путина в республику сейчас очень актуален, считают эксперты, выступившие в четверг в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Во Вьетнаме сейчас заинтересованы все – и США, и Евросоюз, и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и Россия тоже, как в своем партнере, в своем давнем друге, и как в воротах в АСЕАН для нас. В этой сложной обстановке мы очень нужны друг другу, и я думаю, что новый президент То Лам, который высказывал симпатию к России, и его связывают с Путиным довольно тёплые отношения, - я думаю, что он тоже будет способствовать тому, что этот визит будет успешным", - сказала научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии Елена Никулина. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор МГИМО МИД России Сергей Лузянин отметил, что Москве придется учитывать и серьезное влияние Вашингтона во Вьетнаме. "Сдерживание США и их союзников – это сегодня основной сценарий текущей повестки. Российско-вьетнамская модель отношений иная, это тоже стратегический партнёр, но здесь есть мощный политический конкурент для России – США. В прошлом году был визит (президента США Джо) Байдена, у них всеобъемлющее стратегическое партнерство, и США реально присутствуют, они давят, конкурируют. Поэтому визит Путина – это вклад в российско-вьетнамскую опцию и в целом в Азиатско-Тихоокеанский регион", - указал он. Вьетнам – это окно в АСЕАН, и через Ханой есть возможности и опции в плане углубления повестки безопасности, пояснил эксперт. "Но особенность в том, что сегодня в условиях общей конфронтации, ужесточения ситуации в Восточной Азии, в АТР, в связи с американской блоковой азиатско-натовской стратегией, этот вопрос очень актуализируется… Есть определённые наметки по военно-техническим связям с Вьетнамом, это всегда была сильная сторона российско-вьетнамских отношений", - добавил Лузянин. Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953959761.html

вьетнам

сша

россия

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вьетнам, сша, россия, владимир путин, то лам