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На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
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11:59 20.06.2024 (обновлено: 14:40 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html
На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам
На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам
Президент России Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом, а западные страны отдаляют его от себя, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:59
2024-06-20T14:40
владимир путин
чей боуз
россия
ханой
вьетнам
в мире
политика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом, а западные страны отдаляют его от себя, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Владимир Путин и президент Вьетнама только что договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, расширяющих сотрудничество. Россия вновь подтверждает приверженность своим старым друзьям и союзам, в то время как Запад отдаляет себя от Глобального Юга", — указал Боуз.Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проводит переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
https://ria.ru/20240615/nato-1953084359.html
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владимир путин, чей боуз, россия, ханой, вьетнам, в мире, политика
Владимир Путин, Чей Боуз, Россия, Ханой, Вьетнам, В мире, Политика
На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам

Журналист Боуз: Путин укрепляет дружбу со своими союзниками, а Запад их теряет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом, а западные страны отдаляют его от себя, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Владимир Путин и президент Вьетнама только что договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, расширяющих сотрудничество. Россия вновь подтверждает приверженность своим старым друзьям и союзам, в то время как Запад отдаляет себя от Глобального Юга", — указал Боуз.
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Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проводит переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.
Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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