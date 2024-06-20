На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам
Журналист Боуз: Путин укрепляет дружбу со своими союзниками, а Запад их теряет
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом, а западные страны отдаляют его от себя, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
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"Владимир Путин и президент Вьетнама только что договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, расширяющих сотрудничество. Россия вновь подтверждает приверженность своим старым друзьям и союзам, в то время как Запад отдаляет себя от Глобального Юга", — указал Боуз.
Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проводит переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.
Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).