https://ria.ru/20240620/putin-1954190451.html
Россия намерена укреплять отношения с Вьетнамом, заявил Путин
Россия намерена укреплять отношения с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия намерена укреплять отношения с Вьетнамом, заявил Путин
Россия намерена и дальше всесторонне укреплять отношения с Вьетнамом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:42
2024-06-20T11:42
2024-06-20T11:44
россия
вьетнам
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия намерена и дальше всесторонне укреплять отношения с Вьетнамом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Невзирая на все трудности сегодняшнего времени, мы нацелены на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. И будем всячески этому содействовать. Надеюсь, что и нынешний визит - даже не сомневаюсь в этом - послужит делу укрепления наших отношений", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html
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Встреча Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама
Путин вслед за президентом Вьетнама встретился и с премьером, в ходе разговора назвал республику одним из самых надежных партнеров России.
Он также напомнил о помощи, которую СССР оказывал Вьетнаму в борьбе с французскими и американскими захватчиками.
2024-06-20T11:42
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россия, вьетнам, владимир путин
Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Россия намерена укреплять отношения с Вьетнамом, заявил Путин
Путин: Россия намерена и дальше укреплять отношения с Вьетнамом