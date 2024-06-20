https://ria.ru/20240620/putin-1954190451.html

Россия намерена укреплять отношения с Вьетнамом, заявил Путин

Россия намерена укреплять отношения с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Россия намерена укреплять отношения с Вьетнамом, заявил Путин

Россия намерена и дальше всесторонне укреплять отношения с Вьетнамом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:42

2024-06-20T11:42

2024-06-20T11:44

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Россия намерена и дальше всесторонне укреплять отношения с Вьетнамом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Невзирая на все трудности сегодняшнего времени, мы нацелены на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. И будем всячески этому содействовать. Надеюсь, что и нынешний визит - даже не сомневаюсь в этом - послужит делу укрепления наших отношений", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

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Встреча Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Путин вслед за президентом Вьетнама встретился и с премьером, в ходе разговора назвал республику одним из самых надежных партнеров России. Он также напомнил о помощи, которую СССР оказывал Вьетнаму в борьбе с французскими и американскими захватчиками. 2024-06-20T11:42 true PT0M42S

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россия, вьетнам, владимир путин