https://ria.ru/20240620/putin-1954181581.html
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 20.06.2024
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров
Российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:14
2024-06-20T11:14
2024-06-20T11:14
россия
владимир путин
в мире
вьетнам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, сообщил президент России Владимир Путин. "Завершившиеся только что переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию, добавил президент России.
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россия, владимир путин, в мире, вьетнам
Россия, Владимир Путин, В мире, Вьетнам
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров
Путин: переговоры России и Вьетнама прошли в конструктивной и деловой атмосфере