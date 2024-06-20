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Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 20.06.2024
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11:14 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954181581.html
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 20.06.2024
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров
Российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:14
2024-06-20T11:14
россия
владимир путин
в мире
вьетнам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, сообщил президент России Владимир Путин. "Завершившиеся только что переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию, добавил президент России.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
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россия, владимир путин, в мире, вьетнам
Россия, Владимир Путин, В мире, Вьетнам
Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров

Путин: переговоры России и Вьетнама прошли в конструктивной и деловой атмосфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Завершившиеся только что переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию, добавил президент России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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