https://ria.ru/20240620/putin-1954181581.html

Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров

Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 20.06.2024

Путин оценил итоги российско-вьетнамских переговоров

Российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:14

2024-06-20T11:14

2024-06-20T11:14

россия

владимир путин

в мире

вьетнам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954176639_45:128:2642:1589_1920x0_80_0_0_806843f062a37a40d3f04e2eabdd8361.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, сообщил президент России Владимир Путин. "Завершившиеся только что переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию, добавил президент России.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире, вьетнам