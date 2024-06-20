https://ria.ru/20240620/putin-1954181340.html

Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России

Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России - РИА Новости, 20.06.2024

Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России

Президент РФ Владимир Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:13

2024-06-20T11:13

2024-06-20T11:13

в мире

вьетнам

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954173126_0:0:2607:1466_1920x0_80_0_0_6dc304d07b98d3e8e0f8cf395d00c2ff.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания. "Приятно находиться в гостеприимном Вьетнаме, на гостеприимной земле Социалистической Республики Вьетнам. Одного из наших давних и надежных друзей и партнеров. Российское-вьетнамские отношения доверия и взаимопонимания прошли долгий путь, с честью выдержали испытания войны", - сказал он на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. Путин отметил, что Советский Союз оказывал действенную помощь в героической борьбе вьетнамского народа с французскими, а затем и американскими захватчиками, впоследствии содействовал мирному строительству Социалистической Республики Вьетнам. "Важно, что и во Вьетнаме помнят об этом и дорожат памятью", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954178109.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вьетнам, россия, владимир путин