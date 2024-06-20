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Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России - РИА Новости, 20.06.2024
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11:13 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954181340.html
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России
Президент РФ Владимир Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:13
2024-06-20T11:13
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россия
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания. "Приятно находиться в гостеприимном Вьетнаме, на гостеприимной земле Социалистической Республики Вьетнам. Одного из наших давних и надежных друзей и партнеров. Российское-вьетнамские отношения доверия и взаимопонимания прошли долгий путь, с честью выдержали испытания войны", - сказал он на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. Путин отметил, что Советский Союз оказывал действенную помощь в героической борьбе вьетнамского народа с французскими, а затем и американскими захватчиками, впоследствии содействовал мирному строительству Социалистической Республики Вьетнам. "Важно, что и во Вьетнаме помнят об этом и дорожат памятью", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954178109.html
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в мире, вьетнам, россия, владимир путин
В мире, Вьетнам, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России

Путин назвал Вьетнам давним и надежным партнером России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.
"Приятно находиться в гостеприимном Вьетнаме, на гостеприимной земле Социалистической Республики Вьетнам. Одного из наших давних и надежных друзей и партнеров. Российское-вьетнамские отношения доверия и взаимопонимания прошли долгий путь, с честью выдержали испытания войны", - сказал он на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.
Путин отметил, что Советский Союз оказывал действенную помощь в героической борьбе вьетнамского народа с французскими, а затем и американскими захватчиками, впоследствии содействовал мирному строительству Социалистической Республики Вьетнам. "Важно, что и во Вьетнаме помнят об этом и дорожат памятью", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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