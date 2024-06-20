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Путин поблагодарил участников VI съезда "Бессмертного полка России" - РИА Новости, 20.06.2024
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11:11 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954180233.html
Путин поблагодарил участников VI съезда "Бессмертного полка России"
Путин поблагодарил участников VI съезда "Бессмертного полка России" - РИА Новости, 20.06.2024
Путин поблагодарил участников VI съезда "Бессмертного полка России"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI съезда Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:11
2024-06-20T11:11
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI съезда Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", отметил их стремление внести свой вклад в сохранение правды о Великой Отечественной войне и её героях, поблагодарил за активную гражданскую позицию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За минувшие годы ваше масштабное, поистине всенародное движение объединило миллионы людей и в нашей стране, и далеко за её пределами, завоевало высокий общественный авторитет и признание. Вы искренне стремитесь внести свой вклад в сохранение правды о Великой Отечественной войне и её героях, воспитывать в подрастающем поколении бережное, уважительное отношение к ратным страницам нашей истории, бессмертным подвигам и трудовым свершениям отцов, дедов и прадедов", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что движения деятельность особенно востребована сегодня, когда к трагическим последствиям приводят попытки оправдать нацистских преступников и их пособников, пересмотреть вклад нашего государства в Великую Победу. Также Путин поблагодарил участников съезда за неравнодушие, активную гражданскую, патриотическую позицию и за всемерную поддержку участников специальной военной операции.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил участников VI съезда "Бессмертного полка России"

Путин поприветствовал участников VI съезда "Бессмертного полка России"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Акция "Бессмертный полк". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI съезда Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", отметил их стремление внести свой вклад в сохранение правды о Великой Отечественной войне и её героях, поблагодарил за активную гражданскую позицию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За минувшие годы ваше масштабное, поистине всенародное движение объединило миллионы людей и в нашей стране, и далеко за её пределами, завоевало высокий общественный авторитет и признание. Вы искренне стремитесь внести свой вклад в сохранение правды о Великой Отечественной войне и её героях, воспитывать в подрастающем поколении бережное, уважительное отношение к ратным страницам нашей истории, бессмертным подвигам и трудовым свершениям отцов, дедов и прадедов", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что движения деятельность особенно востребована сегодня, когда к трагическим последствиям приводят попытки оправдать нацистских преступников и их пособников, пересмотреть вклад нашего государства в Великую Победу. Также Путин поблагодарил участников съезда за неравнодушие, активную гражданскую, патриотическую позицию и за всемерную поддержку участников специальной военной операции.
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