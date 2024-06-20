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Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием - РИА Новости, 20.06.2024
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10:37 20.06.2024 (обновлено: 11:05 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954167946.html
Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием
Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием - РИА Новости, 20.06.2024
Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием
Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:37
2024-06-20T11:05
вьетнам
россия
ханой
владимир путин
нгуен фу чонг
то лам
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. "Прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, Вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру правительства Вьетнама товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, теплый радушный прием", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. "Когда я говорю теплый, имею ввиду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым - а мы это видим - встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия", - добавил Путин.
вьетнам
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Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом
Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом
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вьетнам, россия, ханой, владимир путин, нгуен фу чонг, то лам, в мире, видео
Вьетнам, Россия, Ханой, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг, То Лам, В мире
Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу.
2024-06-20T10:37
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Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием

Путин передал пожелания благополучия вьетнамскому народу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу.
"Прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, Вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру правительства Вьетнама товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, теплый радушный прием", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.
"Когда я говорю теплый, имею ввиду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым - а мы это видим - встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия", - добавил Путин.
 
ВьетнамРоссияХанойВладимир ПутинНгуен Фу ЧонгТо ЛамВ мире
 
 
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