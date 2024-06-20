Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием
Путин передал пожелания благополучия вьетнамскому народу
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу.
"Прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, Вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру правительства Вьетнама товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, теплый радушный прием", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.
"Когда я говорю теплый, имею ввиду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым - а мы это видим - встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия", - добавил Путин.