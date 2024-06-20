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Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием

Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием - РИА Новости, 20.06.2024

Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием

Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:37

2024-06-20T10:37

2024-06-20T11:05

вьетнам

россия

ханой

владимир путин

нгуен фу чонг

то лам

в мире

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. "Прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, Вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру правительства Вьетнама товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, теплый радушный прием", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. "Когда я говорю теплый, имею ввиду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым - а мы это видим - встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия", - добавил Путин.

вьетнам

россия

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Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом 2024-06-20T10:37 true PT2M51S

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Дарья Буймова

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