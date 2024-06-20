https://ria.ru/20240620/putin-1954163796.html

Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике

Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике - РИА Новости, 20.06.2024

Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике

У России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:21

2024-06-20T10:21

2024-06-20T10:58

вьетнам

россия

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. У России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике, считает президент РФ Владимир Путин."Имеются неплохие перспективы для сотрудничества в возобновляемой энергетике. В частности, в генеральный план развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включен совместный российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью в одну тысячу мегаватт", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.Путин также отметил, что российские специалисты помогли спроектировать и построить во Вьетнаме энергоузлы общей мощностью более трети от всей текущей гидрогенерации страны.В целом он назвал энергетику одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия.

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вьетнам, россия, экономика, владимир путин, то лам