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Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике - РИА Новости, 20.06.2024
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10:21 20.06.2024 (обновлено: 10:58 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954163796.html
Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике
Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике - РИА Новости, 20.06.2024
Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике
У России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:21
2024-06-20T10:58
вьетнам
россия
экономика
владимир путин
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. У России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике, считает президент РФ Владимир Путин."Имеются неплохие перспективы для сотрудничества в возобновляемой энергетике. В частности, в генеральный план развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включен совместный российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью в одну тысячу мегаватт", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.Путин также отметил, что российские специалисты помогли спроектировать и построить во Вьетнаме энергоузлы общей мощностью более трети от всей текущей гидрогенерации страны.В целом он назвал энергетику одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия.
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вьетнам, россия, экономика, владимир путин, то лам
Вьетнам, Россия, Экономика, Владимир Путин, То Лам
Путин оценил сотрудничество с Вьетнамом в возобновляемой энергетике

Путин: у России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. У России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике, считает президент РФ Владимир Путин.
"Имеются неплохие перспективы для сотрудничества в возобновляемой энергетике. В частности, в генеральный план развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включен совместный российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью в одну тысячу мегаватт", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Путин также отметил, что российские специалисты помогли спроектировать и построить во Вьетнаме энергоузлы общей мощностью более трети от всей текущей гидрогенерации страны.
В целом он назвал энергетику одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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10:53
 
ВьетнамРоссияЭкономикаВладимир ПутинТо Лам
 
 
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