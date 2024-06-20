https://ria.ru/20240620/putin-1954150488.html
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 20.06.2024
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:08
2024-06-20T09:08
2024-06-20T09:08
россия
вьетнам
москва
владимир путин
то лам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787577077_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_a60b008f1d4f1880a51b0bcb345591d2.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве. "Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - пригласил Путин в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой. Он добавил, что повестка обширная. "Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений", - сказал он. Он также поздравил своего собеседника с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.
https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787577077_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f4090261896491871a143689ad21a2fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Путин пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москву