https://ria.ru/20240620/putin-1954150488.html

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 20.06.2024

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:08

2024-06-20T09:08

2024-06-20T09:08

россия

вьетнам

москва

владимир путин

то лам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве. "Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - пригласил Путин в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой. Он добавил, что повестка обширная. "Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений", - сказал он. Он также поздравил своего собеседника с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.

https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html

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россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам