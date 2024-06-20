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Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 20.06.2024
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09:08 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/putin-1954150488.html
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 20.06.2024
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:08
2024-06-20T09:08
россия
вьетнам
москва
владимир путин
то лам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве. "Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - пригласил Путин в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой. Он добавил, что повестка обширная. "Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений", - сказал он. Он также поздравил своего собеседника с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.
https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html
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россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Украшение Москвы ко Дню Победы. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве.
«
"Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - пригласил Путин в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой.
Он добавил, что повестка обширная. "Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений", - сказал он.
Он также поздравил своего собеседника с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.
Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом
Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое
08:20
 
РоссияВьетнамМоскваВладимир ПутинТо Лам
 
 
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