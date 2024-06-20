https://ria.ru/20240620/putin-1954150151.html
Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом
Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом - РИА Новости, 20.06.2024
Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом
Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:06
2024-06-20T09:06
2024-06-20T09:06
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим вьетнамским коллегой То Ламом. "Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", - сказал Путин. Президент РФ напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. "Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", - добавил глава российского государства. Российский лидер напомнил, что совсем недавно его визави посетил Россию еще будучи министром общественной безопасности. Путин констатировал, что торгово-экономические связи развиваются поступательно. "В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствует и реализация соглашения 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, то лам, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам, Евразийский экономический союз, В мире
Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом
Путин: укрепление партнерства с Вьетнамом входит в число приоритетов России
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим вьетнамским коллегой То Ламом.
"Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", - сказал Путин.
Президент РФ напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. "Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", - добавил глава российского государства.
Российский лидер напомнил, что совсем недавно его визави посетил Россию еще будучи министром общественной безопасности. Путин констатировал, что торгово-экономические связи развиваются поступательно. "В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствует и реализация соглашения 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС
и Вьетнамом", - отметил Путин.