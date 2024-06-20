https://ria.ru/20240620/putin-1954150151.html

Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом

Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом - РИА Новости, 20.06.2024

Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:06

2024-06-20T09:06

2024-06-20T09:06

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим вьетнамским коллегой То Ламом. "Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", - сказал Путин. Президент РФ напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. "Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", - добавил глава российского государства. Российский лидер напомнил, что совсем недавно его визави посетил Россию еще будучи министром общественной безопасности. Путин констатировал, что торгово-экономические связи развиваются поступательно. "В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствует и реализация соглашения 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом", - отметил Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, владимир путин, то лам, евразийский экономический союз, в мире