https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое

Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, где пройдут его переговоры с главой Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:20

2024-06-20T08:20

2024-06-20T15:11

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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, где пройдут его переговоры с главой Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. На площади перед дворцом пройдет церемония официальной встречи, затем запланировано совместное фотографирование и российско-вьетнамские переговоры. Также состоится церемония обмена подписанными документами, президенты сделают заявления для прессы. Путин прибыл к Президентскому дворцу на своем лимузине Aurus, его встречал президент республики То Лам. Лидеры тепло обнялись и прошли по ковровой дорожке ко входу во дворец. Главу российского государства приветствовали юные жители Ханоя, которые держали флаги России и Вьетнама. Оркестр, выстроившийся на площади, сыграл гимны двух стран, также перед президентами прошли несколько парадных расчетов вьетнамских военных.Поприветствовав членов российской и вьетнамской делегаций, лидеры прошли во дворец, где пройдут российско-вьетнамские переговоры. На большом экране, установленном на площади, в момент церемонии демонстрировали портреты Путина и То Лама, а также влаги России и Вьетнама.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что на площади перед главным входом дворца пройдет церемония официальной встречи, далее запланировано совместное фотографирование лидеров и российско-вьетнамские переговоры.Также состоится церемония обмена подписанными документами, и президенты сделают заявления для прессы.Президентский дворец в Ханое является официальной резиденцией главы вьетнамского государства. Четырехэтажное здание построено в начале ХХ века в стиле итальянского неоренессанса, характерными чертами которого являются раздельные фронтоны, парадная лестница и классические колонны.До обретения Вьетнамом независимости дворец был резиденцией генерал-губернатора Индокитая. На территории находится двухэтажный деревянный домик, в котором в 1958-1969 годах проживал Хо Ши Мин.Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером после окончания государственного визита в КНДР.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

https://radiosputnik.ru/20240619/putin-1954109525.html

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Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом 2024-06-20T08:20 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ханой, россия, вьетнам, владимир путин, то лам, хо ши мин