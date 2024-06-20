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Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024
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08:20 20.06.2024 (обновлено: 15:11 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html
Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое
Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024
Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое
Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, где пройдут его переговоры с главой Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:20
2024-06-20T15:11
в мире
ханой
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
хо ши мин
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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, где пройдут его переговоры с главой Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. На площади перед дворцом пройдет церемония официальной встречи, затем запланировано совместное фотографирование и российско-вьетнамские переговоры. Также состоится церемония обмена подписанными документами, президенты сделают заявления для прессы. Путин прибыл к Президентскому дворцу на своем лимузине Aurus, его встречал президент республики То Лам. Лидеры тепло обнялись и прошли по ковровой дорожке ко входу во дворец. Главу российского государства приветствовали юные жители Ханоя, которые держали флаги России и Вьетнама. Оркестр, выстроившийся на площади, сыграл гимны двух стран, также перед президентами прошли несколько парадных расчетов вьетнамских военных.Поприветствовав членов российской и вьетнамской делегаций, лидеры прошли во дворец, где пройдут российско-вьетнамские переговоры. На большом экране, установленном на площади, в момент церемонии демонстрировали портреты Путина и То Лама, а также влаги России и Вьетнама.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что на площади перед главным входом дворца пройдет церемония официальной встречи, далее запланировано совместное фотографирование лидеров и российско-вьетнамские переговоры.Также состоится церемония обмена подписанными документами, и президенты сделают заявления для прессы.Президентский дворец в Ханое является официальной резиденцией главы вьетнамского государства. Четырехэтажное здание построено в начале ХХ века в стиле итальянского неоренессанса, характерными чертами которого являются раздельные фронтоны, парадная лестница и классические колонны.До обретения Вьетнамом независимости дворец был резиденцией генерал-губернатора Индокитая. На территории находится двухэтажный деревянный домик, в котором в 1958-1969 годах проживал Хо Ши Мин.Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером после окончания государственного визита в КНДР.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html
https://radiosputnik.ru/20240619/putin-1954109525.html
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Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом
Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом
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в мире, ханой, россия, вьетнам, владимир путин, то лам, хо ши мин
В мире, Ханой, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам, Хо Ши Мин
Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, где пройдут переговоры с То Ламом

Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, где пройдут его переговоры с главой Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
На площади перед дворцом пройдет церемония официальной встречи, затем запланировано совместное фотографирование и российско-вьетнамские переговоры.
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Также состоится церемония обмена подписанными документами, президенты сделают заявления для прессы.
Путин прибыл к Президентскому дворцу на своем лимузине Aurus, его встречал президент республики То Лам. Лидеры тепло обнялись и прошли по ковровой дорожке ко входу во дворец. Главу российского государства приветствовали юные жители Ханоя, которые держали флаги России и Вьетнама. Оркестр, выстроившийся на площади, сыграл гимны двух стран, также перед президентами прошли несколько парадных расчетов вьетнамских военных.
Поприветствовав членов российской и вьетнамской делегаций, лидеры прошли во дворец, где пройдут российско-вьетнамские переговоры. На большом экране, установленном на площади, в момент церемонии демонстрировали портреты Путина и То Лама, а также влаги России и Вьетнама.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что на площади перед главным входом дворца пройдет церемония официальной встречи, далее запланировано совместное фотографирование лидеров и российско-вьетнамские переговоры.
Также состоится церемония обмена подписанными документами, и президенты сделают заявления для прессы.
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Президентский дворец в Ханое является официальной резиденцией главы вьетнамского государства. Четырехэтажное здание построено в начале ХХ века в стиле итальянского неоренессанса, характерными чертами которого являются раздельные фронтоны, парадная лестница и классические колонны.
До обретения Вьетнамом независимости дворец был резиденцией генерал-губернатора Индокитая. На территории находится двухэтажный деревянный домик, в котором в 1958-1969 годах проживал Хо Ши Мин.
Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером после окончания государственного визита в КНДР.
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