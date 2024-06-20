https://ria.ru/20240620/puteshestviya-1953967888.html

Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом

Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом - РИА Новости, 20.06.2024

Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на отдых в страны постсоветского пространства, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T04:45

2024-06-20T04:45

2024-06-20T04:45

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туризм

новости - туризм

белоруссия

узбекистан

армения

ассоциация туроператоров россии (атор)

снг

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на отдых в страны постсоветского пространства, сообщает АТОР.По прогнозам туроператоров, летом около 90 тысяч путешественников из России посетят страны СНГ.Дешевле всего поездка с перелетом в ближнее зарубежье обойдется в Белоруссию - от 30 тысяч рублей на двоих на пять ночей. Визит в Узбекистан будет стоить от 55 тысяч на двоих. Путешествие в Армению – от 86 тысяч, а в Киргизию – от 96 тысяч рублей. Азербайджан – дороже, от 140 тысяч, а Казахстан – от 153 тысяч.Кроме того, туроператоры отмечают, что спрос на путевки в Белоруссию уже вернулся на доковидный уровень. Путешественники едут как в сити-туры, так и в санатории. В Узбекистан отправляются поклонники экскурсионных поездок, а в Армении гости часто бронируют отдых в горах.Планирующие визит в Киргизию, обычно стремятся отдохнуть на озере Иссык- Куль, а приезжающие в Казахстан отправляются на побережье Каспия в Актау.

https://ria.ru/20240418/brest-1940571252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, белоруссия, узбекистан, армения, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, казахстан, киргизия