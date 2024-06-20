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Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом - РИА Новости, 20.06.2024
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Туризм
 
04:45 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/puteshestviya-1953967888.html
Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом
Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом - РИА Новости, 20.06.2024
Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на отдых в страны постсоветского пространства, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:45
2024-06-20T04:45
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белоруссия
узбекистан
армения
ассоциация туроператоров россии (атор)
снг
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на отдых в страны постсоветского пространства, сообщает АТОР.По прогнозам туроператоров, летом около 90 тысяч путешественников из России посетят страны СНГ.Дешевле всего поездка с перелетом в ближнее зарубежье обойдется в Белоруссию - от 30 тысяч рублей на двоих на пять ночей. Визит в Узбекистан будет стоить от 55 тысяч на двоих. Путешествие в Армению – от 86 тысяч, а в Киргизию – от 96 тысяч рублей. Азербайджан – дороже, от 140 тысяч, а Казахстан – от 153 тысяч.Кроме того, туроператоры отмечают, что спрос на путевки в Белоруссию уже вернулся на доковидный уровень. Путешественники едут как в сити-туры, так и в санатории. В Узбекистан отправляются поклонники экскурсионных поездок, а в Армении гости часто бронируют отдых в горах.Планирующие визит в Киргизию, обычно стремятся отдохнуть на озере Иссык- Куль, а приезжающие в Казахстан отправляются на побережье Каспия в Актау.
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туризм, новости - туризм, белоруссия, узбекистан, армения, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, казахстан, киргизия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Ассоциация туроператоров России (АТОР), СНГ, Казахстан, Киргизия
Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом

АТОР: отдых в Белоруссии – самый недорогой на постсоветском пространстве

© Depositphotos.com / Devin PavelБрест
Брест - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Depositphotos.com / Devin Pavel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на отдых в страны постсоветского пространства, сообщает АТОР.
По прогнозам туроператоров, летом около 90 тысяч путешественников из России посетят страны СНГ.
Дешевле всего поездка с перелетом в ближнее зарубежье обойдется в Белоруссию - от 30 тысяч рублей на двоих на пять ночей. Визит в Узбекистан будет стоить от 55 тысяч на двоих. Путешествие в Армению – от 86 тысяч, а в Киргизию – от 96 тысяч рублей. Азербайджан – дороже, от 140 тысяч, а Казахстан – от 153 тысяч.
Кроме того, туроператоры отмечают, что спрос на путевки в Белоруссию уже вернулся на доковидный уровень. Путешественники едут как в сити-туры, так и в санатории. В Узбекистан отправляются поклонники экскурсионных поездок, а в Армении гости часто бронируют отдых в горах.
Планирующие визит в Киргизию, обычно стремятся отдохнуть на озере Иссык- Куль, а приезжающие в Казахстан отправляются на побережье Каспия в Актау.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмБелоруссияУзбекистанАрменияАссоциация туроператоров России (АТОР)СНГКазахстанКиргизия
 
 
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