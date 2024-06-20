https://ria.ru/20240620/psb-1954192474.html

ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки "Замок"

ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки "Замок" - РИА Новости, 20.06.2024

ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки "Замок"

ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") представил на площадке форума недвижимости "Движение" в Сочи сервис цифровой ипотеки "Замок". РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:49

2024-06-20T11:49

2024-06-20T11:49

россия

вера подгузова

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") представил на площадке форума недвижимости "Движение" в Сочи сервис цифровой ипотеки "Замок". Как подчеркнула в своем выступлении на форуме вице-президент, директор банка по внешним связям Вера Подгузова, в настоящее время особенно важным является поиск инновационных решений для заемщиков и девелоперов. "Сегодня участники ипотечного и строительного рынка сталкиваются с новыми экономическими вызовами, поэтому совместное обсуждение и разработка эффективных инновационных инструментов позволят поддержать потребительский спрос и увеличить темпы жилищного строительства в ближайшие годы", - сказала она. По словам Подгузовой, новый проект ПСБ призван решить эту задачу. Предполагается, что "Замок" позволит клиентам выбрать и приобрести жилье, воспользовавшись наиболее подходящей ипотечной программой банка и оформив заявку онлайн. "ПСБ имеет развитую цифровую инфраструктуру и предоставляет финансовые услуги населению во всех регионах России, включая новые субъекты, где проживает более 3 миллионов наших сограждан. У нас есть уникальный опыт работы в части финансирования строительства и выдачи ипотеки на вновь присоединенных исторических территориях. Используя эти преимущества, мы запускаем цифровой ипотечный сервис "Замок", в котором предложим клиентам большой выбор из единого каталога объектов жилой недвижимости от аккредитованных банком застройщиков по всей стране. При разработке сервиса мы ставили целью максимально упростить и ускорить все стадии ипотечной сделки, переведя их в цифровой формат – начиная от подачи онлайн-заявки на кредит, проверки залога и заканчивая подписанием документов цифровой подписью и электронной регистрацией сделки в Росреестре. Это удобно, безопасно и экономит время всех участников сделки", - отметила вице-президент кредитной организации. Она также обратила внимание, что для сервиса разработаны оптимальные сценарии клиентского пути, в том числе и для заемщиков в рамках военной ипотеки. "ПСБ, как универсальный банк федерального масштаба, обслуживает все категории граждан, занятых во всех сегментах российской экономики, при этом совместно с компаниями-работодателями ключевых отраслей мы активно развиваем адресные целевые программы в жилищной сфере для зарплатных клиентов банка, активно используем механизмы проектного финансирования и государственно-частного партнерства", - указала банкир. Кроме того, добавила она, сейчас ПСБ ведет переговоры с основными игроками рынка жилой недвижимости о сотрудничестве и уже подписал ряд соглашений с несколькими застройщиками. При этом в рамках сервиса "Замок" планируется активно развивать ипотечное кредитование в сегменте индивидуального жилищного строительства. "Все больше наших клиентов проявляют интерес к покупке частного дома. Мы планируем развивать это направление и расширять сотрудничество с федеральными и региональными девелоперами. Сейчас мы в начале пути - витрина жилых объектов будет постоянно пополняться, число партнеров расширится. Мы ведем переговоры с девелоперами из разных регионов России, в том числе из малых городов, и уверены, что сервис "Замок" будет набирать популярность и у населения, и у представителей строительной отрасли", - резюмировала Подгузова. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912 erid: F7NfYUJCUneLsWT8MZah

https://ria.ru/20240607/programmy-1951532953.html

https://ria.ru/20240607/predpriyatie-1951318377.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вера подгузова, промсвязьбанк, псб (банк псб)