https://ria.ru/20240620/protezirovanie-1954259151.html

В России появится центр кибернетической медицины и нейропротезирования

В России появится центр кибернетической медицины и нейропротезирования - РИА Новости, 20.06.2024

В России появится центр кибернетической медицины и нейропротезирования

Федеральное медико-биологическое агентство России и исследовательский центр "Моторика" создадут Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, где будут... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:58

2024-06-20T14:58

2024-06-20T14:58

общество

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

сколково

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России и исследовательский центр "Моторика" создадут Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, где будут заниматься в том числе созданием и применением очувствленных протезов, сообщила пресс-служба ФМБА. "Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России и исследовательский центр "Моторика" (резидент технопарка "Сколково") подписали соглашение о создании Центра кибернетической медицины и нейропротезирования", - говорится в сообщении. Кибернетическая медицина объединит в себе компетенции медицины, робототехники и IT, уточнили в пресс-службе. Одним из основных фокусов Центра станет нейропротезирование, а именно создание и применение новых типов очувствленных протезов с обратной связью, отметили в ведомстве. В центре также будут создавать технологии глубинной стимуляции мозга для подавления симптомов болезни Паркинсона, использовать спинальную стимуляцию для подавления нейропатических болей, стимуляцию периферических нервов для подавления фантомных болей и блуждающего нерва для подавления эпилептических приступов, пояснили в пресс-службе. "Наша страна уже является одним из лидеров в области функционального протезирования. Теперь, благодаря союзу ФЦМН ФМБА России и компании "Моторика", мы можем выйти на качественно новый уровень. Такое объединение — государство, наука и бизнес — позволит обеспечить России мировое лидерство в сфере нейротехнологий, в том числе бионического протезирования", - сказала глава ФМБА Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240422/vrach-1941452449.html

https://ria.ru/20231213/protez-1915455029.html

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общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), сколково