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Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье - РИА Новости, 20.06.2024
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09:37 20.06.2024 (обновлено: 10:57 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/primore-1954155459.html
Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье
Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье - РИА Новости, 20.06.2024
Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка 155-й... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:37
2024-06-20T10:57
безопасность
андрей белоусов
жилье
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, которую посетил в четверг, передает корреспондент РИА Новости. В военном городке 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Белоусову доложили о перспективах строительства новых объектов и реконструкции имеющихся. Министр подчеркнул, что в соответствии с принятым решением необходимо точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны. Возведение новых объектов для размещения подразделений соединения спланировано в два этапа. В рамках первого этапа до 1 декабря 2025 года должны появиться 3 казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу мест. В рамках второго этапа спланировано строительство еще трех казарм, универсального спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов технического обслуживания и ремонта, и других необходимых объектов. Белоусов указал на необходимость тщательного контроля за ходом строительства и соблюдения утвержденного графика. Министр обороны заявил о недопустимости нарушения сроков строительства, обратив внимание на то, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса. "Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово", - отметил Белоусов. Также министр обороны посетил расположение части, ознакомился с условиями размещения личного состава бригады и пообщался с военнослужащими.
https://realty.ria.ru/20240619/minstroy-1953924760.html
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безопасность, андрей белоусов, жилье
Безопасность, Андрей Белоусов, Жилье
Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье

Белоусов поручил в срок достроить военный городок бригады морпехов в Приморье

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, которую посетил в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
В военном городке 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Белоусову доложили о перспективах строительства новых объектов и реконструкции имеющихся. Министр подчеркнул, что в соответствии с принятым решением необходимо точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны.
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Возведение новых объектов для размещения подразделений соединения спланировано в два этапа. В рамках первого этапа до 1 декабря 2025 года должны появиться 3 казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу мест. В рамках второго этапа спланировано строительство еще трех казарм, универсального спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов технического обслуживания и ремонта, и других необходимых объектов.
Белоусов указал на необходимость тщательного контроля за ходом строительства и соблюдения утвержденного графика. Министр обороны заявил о недопустимости нарушения сроков строительства, обратив внимание на то, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса.
"Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово", - отметил Белоусов.
Также министр обороны посетил расположение части, ознакомился с условиями размещения личного состава бригады и пообщался с военнослужащими.
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