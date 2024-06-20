https://ria.ru/20240620/primore-1954155459.html

Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье

Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье - РИА Новости, 20.06.2024

Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка 155-й... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:37

2024-06-20T09:37

2024-06-20T10:57

безопасность

андрей белоусов

жилье

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, которую посетил в четверг, передает корреспондент РИА Новости. В военном городке 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Белоусову доложили о перспективах строительства новых объектов и реконструкции имеющихся. Министр подчеркнул, что в соответствии с принятым решением необходимо точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны. Возведение новых объектов для размещения подразделений соединения спланировано в два этапа. В рамках первого этапа до 1 декабря 2025 года должны появиться 3 казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу мест. В рамках второго этапа спланировано строительство еще трех казарм, универсального спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов технического обслуживания и ремонта, и других необходимых объектов. Белоусов указал на необходимость тщательного контроля за ходом строительства и соблюдения утвержденного графика. Министр обороны заявил о недопустимости нарушения сроков строительства, обратив внимание на то, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса. "Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово", - отметил Белоусов. Также министр обороны посетил расположение части, ознакомился с условиями размещения личного состава бригады и пообщался с военнослужащими.

https://realty.ria.ru/20240619/minstroy-1953924760.html

https://realty.ria.ru/20240619/minstroy-1953918936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, андрей белоусов, жилье