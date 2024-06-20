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В Самаре создали приложение, выстраивающее стратегию рационального питания - РИА Новости, 20.06.2024
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09:05 20.06.2024 (обновлено: 11:18 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/prilozhenie-1954149849.html
В Самаре создали приложение, выстраивающее стратегию рационального питания
В Самаре создали приложение, выстраивающее стратегию рационального питания - РИА Новости, 20.06.2024
В Самаре создали приложение, выстраивающее стратегию рационального питания
Студенты Самарского университета имени Королева разработали мобильное приложение на основе нейросети, которое поможет пользователю составить стратегию... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:05
2024-06-20T11:18
общество
технологии
самарский университет
университетская наука
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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Студенты Самарского университета имени Королева разработали мобильное приложение на основе нейросети, которое поможет пользователю составить стратегию рационального питания, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Молодые программисты разработали приложение для смартфонов, которое автоматически подскажет, какие блюда можно приготовить из имеющихся дома продуктов питания. Пользователю приложения, получившего название ChefAI, достаточно будет навести камеру смартфона на содержимое полок в своем холодильнике или же показать смартфону чек из продуктового магазина, после чего приложение с помощью нейросети выдаст на экран подборку рецептов различных блюд", - говорится в сообщении вуза. Рецепты будут скорректированы по внесенным заранее настройкам: вкусовым предпочтениям, требованиям диеты, общей калорийности, национальным и религиозным традициям и другим параметрам. Подобные приложения существуют на рынке, однако большинство из них разработаны за рубежом и не имеют поддержки русского языка, отметили в Самарском университете. В приложении самарских студентов можно быстро отсканировать продукты питания или магазинные чеки, в то время как в аналогах перечень продуктов, как правило, необходимо набирать вручную. В будущем разработчики планируют добавить в приложение еще один способ сообщить приложению об имеющихся продуктах, озвучив их голосом. Разработчиками ChefAI стали четверо студентов, сейчас они тестируют пробную версию приложения. Оно пока написано для смартфонов на Android, но планируется, что приложение станет мультиплатформенным. Предполагается, что скачать и начать пользоваться приложением можно будет в январе 2025 года.
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РИА Новости
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96
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общество, технологии, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента
Общество, Технологии, Самарский университет, Университетская наука, Навигатор абитуриента
В Самаре создали приложение, выстраивающее стратегию рационального питания

Студенты Самарского университета разработали приложение на основе нейросети

© Depositphotos.com / AndreyPopovДевушка достает продукты из холодильника
Девушка достает продукты из холодильника - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Девушка достает продукты из холодильника. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Студенты Самарского университета имени Королева разработали мобильное приложение на основе нейросети, которое поможет пользователю составить стратегию рационального питания, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«
"Молодые программисты разработали приложение для смартфонов, которое автоматически подскажет, какие блюда можно приготовить из имеющихся дома продуктов питания. Пользователю приложения, получившего название ChefAI, достаточно будет навести камеру смартфона на содержимое полок в своем холодильнике или же показать смартфону чек из продуктового магазина, после чего приложение с помощью нейросети выдаст на экран подборку рецептов различных блюд", - говорится в сообщении вуза.
Рецепты будут скорректированы по внесенным заранее настройкам: вкусовым предпочтениям, требованиям диеты, общей калорийности, национальным и религиозным традициям и другим параметрам.
Подобные приложения существуют на рынке, однако большинство из них разработаны за рубежом и не имеют поддержки русского языка, отметили в Самарском университете. В приложении самарских студентов можно быстро отсканировать продукты питания или магазинные чеки, в то время как в аналогах перечень продуктов, как правило, необходимо набирать вручную. В будущем разработчики планируют добавить в приложение еще один способ сообщить приложению об имеющихся продуктах, озвучив их голосом.
Разработчиками ChefAI стали четверо студентов, сейчас они тестируют пробную версию приложения. Оно пока написано для смартфонов на Android, но планируется, что приложение станет мультиплатформенным. Предполагается, что скачать и начать пользоваться приложением можно будет в январе 2025 года.
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ОбществоТехнологииСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
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