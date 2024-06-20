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Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения - РИА Новости, 20.06.2024
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15:07 20.06.2024 (обновлено: 16:09 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/premer-1954263632.html
Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения
Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения - РИА Новости, 20.06.2024
Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения
Премьер-министру Дании Метте Фредериксен диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения, сообщила канцелярия главы правительства со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:07
2024-06-20T16:09
в мире
копенгаген
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метте фредериксен
кириакос мицотакис
эммануэль макрон
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министру Дании Метте Фредериксен диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения, сообщила канцелярия главы правительства со ссылкой на заключение врача."Ушиб правого плеча, а также незначительная деформация шейного отдела позвоночника (хлыстовая травма шеи)", — говорится в публикации.Мужчина ударил Фредериксен вечером 7 июня на площади Культорвет в Копенгагене, его задержали. В полиции Копенгагена сообщили, что нападение не было политически мотивировано.По данным датской газеты B.T., премьер получила незначительные травмы. Подозреваемый — 39-летний мужчина, он говорит по-польски и общается с помощью переводчика. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса, касающейся насилия или угрозы применения насилия в отношении должностного лица.Нападение на политика осудили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
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в мире, копенгаген, дания, греция, метте фредериксен, кириакос мицотакис, эммануэль макрон
В мире, Копенгаген, Дания, Греция, Метте Фредериксен, Кириакос Мицотакис, Эммануэль Макрон
Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения

Премьеру Дании диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министру Дании Метте Фредериксен диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения, сообщила канцелярия главы правительства со ссылкой на заключение врача.
"Ушиб правого плеча, а также незначительная деформация шейного отдела позвоночника (хлыстовая травма шеи)", — говорится в публикации.
Мужчина ударил Фредериксен вечером 7 июня на площади Культорвет в Копенгагене, его задержали. В полиции Копенгагена сообщили, что нападение не было политически мотивировано.
По данным датской газеты B.T., премьер получила незначительные травмы. Подозреваемый — 39-летний мужчина, он говорит по-польски и общается с помощью переводчика. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса, касающейся насилия или угрозы применения насилия в отношении должностного лица.
Нападение на политика осудили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
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В миреКопенгагенДанияГрецияМетте ФредериксенКириакос МицотакисЭммануэль Макрон
 
 
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