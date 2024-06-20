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СМИ: в ВСУ назвали потери среди прошедших подготовку у морпехов в Британии - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 20.06.2024 (обновлено: 16:51 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/poteri-1954286985.html
СМИ: в ВСУ назвали потери среди прошедших подготовку у морпехов в Британии
СМИ: в ВСУ назвали потери среди прошедших подготовку у морпехов в Британии - РИА Новости, 20.06.2024
СМИ: в ВСУ назвали потери среди прошедших подготовку у морпехов в Британии
Украинские военнослужащие, прошедшие подготовку в морской пехоте Великобритании для участия в операциях по форсированию Днепра, потерпели значительные потери на РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:54
2024-06-20T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
владимир сальдо
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие, прошедшие подготовку в морской пехоте Великобритании для участия в операциях по форсированию Днепра, потерпели значительные потери на левобережье этой реки, сообщила газета Times со ссылкой на украинских военных из 38-й бригады ВСУ. "Нас осталось не так много. Очень мало", - приводит издание слова одного из военных. По данным издания, около тысячи украинских солдат прошли пятинедельную подготовку у британских морпехов. Однако, пишет газета, число прошедших подготовку в Британии украинских военных в 38-й бригаде, "значительно уменьшилось". Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинские войска все чаще предпринимают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки, в районе поселка Днепряны. Он отметил, что, учитывая фортификационные сооружения и защиту левого берега российскими войсками, попытки форсировать Днепр заканчиваются для украинских солдат катастрофично.
https://ria.ru/20240620/vsu-1954133233.html
днепр (город)
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в мире, днепр (город), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Владимир Сальдо
СМИ: в ВСУ назвали потери среди прошедших подготовку у морпехов в Британии

Times: в ВСУ отметили высокие потери среди прошедших подготовку в Британии

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие, прошедшие подготовку в морской пехоте Великобритании для участия в операциях по форсированию Днепра, потерпели значительные потери на левобережье этой реки, сообщила газета Times со ссылкой на украинских военных из 38-й бригады ВСУ.
«
"Нас осталось не так много. Очень мало", - приводит издание слова одного из военных.
По данным издания, около тысячи украинских солдат прошли пятинедельную подготовку у британских морпехов. Однако, пишет газета, число прошедших подготовку в Британии украинских военных в 38-й бригаде, "значительно уменьшилось".
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинские войска все чаще предпринимают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки, в районе поселка Днепряны. Он отметил, что, учитывая фортификационные сооружения и защиту левого берега российскими войсками, попытки форсировать Днепр заканчиваются для украинских солдат катастрофично.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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