https://ria.ru/20240620/postakvi-1954344143.html

США решили поставлять NASAMS и Patriot Украине в ущерб другим союзникам

США решили поставлять NASAMS и Patriot Украине в ущерб другим союзникам - РИА Новости, 20.06.2024

США решили поставлять NASAMS и Patriot Украине в ущерб другим союзникам

США будут поставлять Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам остальных союзников, заявил на брифинге координатор Белого дома РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:18

2024-06-20T18:18

2024-06-20T19:03

в мире

сша

украина

россия

сергей лавров

джон кирби

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. США будут поставлять Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам остальных союзников, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритет в краткосрочных планах военных поставок <...> другим странам, в частности, Patriot и NASAMS, чтобы отправлять Украине", — подчеркнул он.Чиновник уточнил, что речь идет о передаче Киеву зенитных ракет, а не самих систем. Он также отметил, что приоритет в поставках средств ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля.Кирби подчеркнул, что США приходится "копать глубже", предоставляя Киеву набор систем ПВО и снарядов для них, в том числе из собственных запасов. По этой причине Вашингтон "поставил в очередь" передачу средств противовоздушной обороны другим странам, добавил он.Президент США Джо Байден неделю назад сообщал о планах задержать поставки Patriot зарубежным покупателям, пока Штаты не удовлетворят потребности Киева. Он уточнил, что эти страны согласились с таким решением.Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240620/rakety-1954350493.html

https://ria.ru/20240620/lidovky-1954274860.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, джон кирби, нато