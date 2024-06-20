https://ria.ru/20240620/pomosch-1954398703.html

В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО

В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО - РИА Новости, 20.06.2024

В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО

Брянская область с начала специальной военной операции направила Донбассу и Белгороду около 5 тысяч тонн гуманитарного груза, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T23:14

2024-06-20T23:14

2024-06-20T23:14

надежные люди

брянская область

донбасс

белгород

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954368682_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1ee508ca1df670592f1201ccf727d6c4.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Брянская область с начала специальной военной операции направила Донбассу и Белгороду около 5 тысяч тонн гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "С начала специальной военной операции Брянская область поставила почти 5 тысяч тонн гуманитарной помощи Донбассу, Белгородской области. Плюс к этому на те деньги, которые собирают наши жители, промышленные предприятия, а это почти 800 миллионов рублей, мы также закупаем специальное оборудование и технику для военнослужащих, то, что необходимо на участках соприкосновения", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз отметил, что за два года регион вложил в восстановление подшефной Брянки в Луганской Народной Республике более 1,1 миллиарда рублей из областного бюджета. Уже восстановлено 62 объекта, сейчас работы ведутся на 65 объектах. "Героизм и мужество наших защитников усиливаются всесторонней поддержкой тыла – от писем школьников до общенародной помощи фронту", – добавил глава региона, поблагодарив за активную гражданскую позицию всех, кто оказывает помощь.

https://ria.ru/20240620/gumpomosch-1954328438.html

брянская область

донбасс

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, донбасс, белгород, александр богомаз