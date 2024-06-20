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В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО - РИА Новости, 20.06.2024
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23:14 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pomosch-1954398703.html
В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО
В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО - РИА Новости, 20.06.2024
В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО
Брянская область с начала специальной военной операции направила Донбассу и Белгороду около 5 тысяч тонн гуманитарного груза, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:14
2024-06-20T23:14
надежные люди
брянская область
донбасс
белгород
александр богомаз
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Брянская область с начала специальной военной операции направила Донбассу и Белгороду около 5 тысяч тонн гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "С начала специальной военной операции Брянская область поставила почти 5 тысяч тонн гуманитарной помощи Донбассу, Белгородской области. Плюс к этому на те деньги, которые собирают наши жители, промышленные предприятия, а это почти 800 миллионов рублей, мы также закупаем специальное оборудование и технику для военнослужащих, то, что необходимо на участках соприкосновения", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз отметил, что за два года регион вложил в восстановление подшефной Брянки в Луганской Народной Республике более 1,1 миллиарда рублей из областного бюджета. Уже восстановлено 62 объекта, сейчас работы ведутся на 65 объектах. "Героизм и мужество наших защитников усиливаются всесторонней поддержкой тыла – от писем школьников до общенародной помощи фронту", – добавил глава региона, поблагодарив за активную гражданскую позицию всех, кто оказывает помощь.
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брянская область, донбасс, белгород, александр богомаз
Надежные люди, Брянская область, Донбасс, Белгород, Александр Богомаз
В Брянской области рассказали о помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО

Брянская область доставила 5 тысяч тонн помощи Донбассу и Белгороду с начала СВО

© Фото : пресс-служба губернатора Брянской областиРазгрузка гуманитарной помощи из Брянской области
Разгрузка гуманитарной помощи из Брянской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Брянской области
Разгрузка гуманитарной помощи из Брянской области
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Брянская область с начала специальной военной операции направила Донбассу и Белгороду около 5 тысяч тонн гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«
"С начала специальной военной операции Брянская область поставила почти 5 тысяч тонн гуманитарной помощи Донбассу, Белгородской области. Плюс к этому на те деньги, которые собирают наши жители, промышленные предприятия, а это почти 800 миллионов рублей, мы также закупаем специальное оборудование и технику для военнослужащих, то, что необходимо на участках соприкосновения", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз отметил, что за два года регион вложил в восстановление подшефной Брянки в Луганской Народной Республике более 1,1 миллиарда рублей из областного бюджета. Уже восстановлено 62 объекта, сейчас работы ведутся на 65 объектах.
"Героизм и мужество наших защитников усиливаются всесторонней поддержкой тыла – от писем школьников до общенародной помощи фронту", – добавил глава региона, поблагодарив за активную гражданскую позицию всех, кто оказывает помощь.
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Надежные людиБрянская областьДонбассБелгородАлександр Богомаз
 
 
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