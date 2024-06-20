https://ria.ru/20240620/polsha-1954315201.html
В Польше МиГ-29 сорвал с домов крыши
В Польше МиГ-29 сорвал с домов крыши - РИА Новости, 20.06.2024
В Польше МиГ-29 сорвал с домов крыши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость, сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:59
2024-06-20T16:59
2024-06-20T17:23
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ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость, сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики. "В среду, 20 июня 2024 года, в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка произошло авиационное происшествие с участием МиГ-29. Во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-29 22-й базы тактической авиации произошло преодоление скорости звука при полете на высоте около 1000 футов (примерно 305 метров. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.Как уточняется, при ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли. Сейчас инцидент изучают военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий.Военные пообещали, что Вооруженные силы покроют все расходы, связанные с ремонтом поврежденных зданий, "приложив максимальные старания, чтобы восстановить их состояние перед происшествием".
https://rsport.ria.ru/20240619/olimpiada-1954116774.html
https://ria.ru/20230918/samolety-1896877613.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, миг-29
В Польше МиГ-29 сорвал с домов крыши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвук
ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость, сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики.
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"В среду, 20 июня 2024 года, в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка произошло авиационное происшествие с участием МиГ-29. Во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-29 22-й базы тактической авиации произошло преодоление скорости звука при полете на высоте около 1000 футов (примерно 305 метров. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.
Как уточняется, при ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли. Сейчас инцидент изучают военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Военные пообещали, что Вооруженные силы покроют все расходы, связанные с ремонтом поврежденных зданий, "приложив максимальные старания, чтобы восстановить их состояние перед происшествием".