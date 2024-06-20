https://ria.ru/20240620/polsha-1954315201.html

В Польше МиГ-29 сорвал с домов крыши

В Польше МиГ-29 сорвал с домов крыши - РИА Новости, 20.06.2024

В Польше МиГ-29 сорвал с домов крыши

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость, сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:59

2024-06-20T16:59

2024-06-20T17:23

в мире

польша

миг-29

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ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость, сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики. "В среду, 20 июня 2024 года, в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка произошло авиационное происшествие с участием МиГ-29. Во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-29 22-й базы тактической авиации произошло преодоление скорости звука при полете на высоте около 1000 футов (примерно 305 метров. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.Как уточняется, при ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли. Сейчас инцидент изучают военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий.Военные пообещали, что Вооруженные силы покроют все расходы, связанные с ремонтом поврежденных зданий, "приложив максимальные старания, чтобы восстановить их состояние перед происшествием".

https://rsport.ria.ru/20240619/olimpiada-1954116774.html

https://ria.ru/20230918/samolety-1896877613.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, миг-29