https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html

Польша отменит часть выплат для украинских беженцев

Польша отменит часть выплат для украинских беженцев - РИА Новости, 20.06.2024

Польша отменит часть выплат для украинских беженцев

Польские власти приняли решение отменить с 1 июля выплаты украинским беженцам и владельцам жилья за размещение выходцев из соседней страны в частном секторе,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:05

2024-06-20T10:05

2024-06-20T12:06

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ВАРШАВА, 20 июня — РИА Новости. Польские власти приняли решение отменить с 1 июля выплаты украинским беженцам и владельцам жилья за размещение выходцев из соседней страны в частном секторе, сообщило информационное агентство IAR. "Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей", — указано в материале.До этого владельцам жилья, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратятся единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов). По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тысяч украинцев, проживающих в стране. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.

https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html

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Дарья Буймова

в мире, польша, украина, оон