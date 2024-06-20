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Польша отменит часть выплат для украинских беженцев - РИА Новости, 20.06.2024
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10:05 20.06.2024 (обновлено: 12:06 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html
Польша отменит часть выплат для украинских беженцев
Польша отменит часть выплат для украинских беженцев - РИА Новости, 20.06.2024
Польша отменит часть выплат для украинских беженцев
Польские власти приняли решение отменить с 1 июля выплаты украинским беженцам и владельцам жилья за размещение выходцев из соседней страны в частном секторе,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:05
2024-06-20T12:06
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ВАРШАВА, 20 июня — РИА Новости. Польские власти приняли решение отменить с 1 июля выплаты украинским беженцам и владельцам жилья за размещение выходцев из соседней страны в частном секторе, сообщило информационное агентство IAR. "Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей", — указано в материале.До этого владельцам жилья, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратятся единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов). По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тысяч украинцев, проживающих в стране. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.
https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html
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в мире, польша, украина, оон
В мире, Польша, Украина, ООН
Польша отменит часть выплат для украинских беженцев

Польша отменила выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе

© AP Photo / Michal DyjukЦентр временного размещения для украинских беженцев в Польше
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 июня — РИА Новости. Польские власти приняли решение отменить с 1 июля выплаты украинским беженцам и владельцам жилья за размещение выходцев из соседней страны в частном секторе, сообщило информационное агентство IAR.
«
"Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей", — указано в материале.
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До этого владельцам жилья, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов).
Также прекратятся единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тысяч украинцев, проживающих в стране.
ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.
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