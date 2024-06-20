https://ria.ru/20240620/podarok-1954175273.html

Экс-глава протокола Кремля рассказал, зачем Ким Чен Ын подарил Путину собак

Экс-глава протокола Кремля рассказал, зачем Ким Чен Ын подарил Путину собак - РИА Новости, 20.06.2024

Экс-глава протокола Кремля рассказал, зачем Ким Чен Ын подарил Путину собак

Животные в качестве подарка на уровне лидеров стран, как правило, признак дружественного шага, сообщил РИА Новости бывший руководитель протокола Кремля Владимир РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:57

2024-06-20T10:57

2024-06-20T13:27

россия

владимир путин

ким чен ын

владимир шевченко

политика

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Животные в качестве подарка на уровне лидеров стран, как правило, признак дружественного шага, сообщил РИА Новости бывший руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко. "Это не первый случай, и не только с Путиным. Помните, вначале все знали, что он очень любит собак, он где-то даже появлялся с собакой на переговорах. Там нет ничего такого подковыристого", — отметил он.Шевченко напомнил, что Путину дарили не только собак, но и других животных — к примеру, медведей или верблюдов. "У каждого есть свое отношение к животным, и, естественно, это такой дружественный шаг. <...> Поэтому не стоит искать злого умысла", — добавил бывший руководитель протокола Кремля.Сегодня северокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Эту охотничью породу вывели в КНДР от северокорейских волков, она почти неизвестна за пределами страны. Порода получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.Президент Путин не раз получал собак в подарок от лидеров других стран. Так, в 2017 году алабая по кличке Верный президенту преподнес туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов. В 2019 году Путин получил от президента Сербии Александра Вучича щенка югославской (шарпалинской) овчарки по кличке Паша, а также щенка Шерхана породы тайган от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

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https://ria.ru/20240619/aurus-1954075272.html

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россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, ким чен ын, владимир шевченко, политика, кндр (северная корея)