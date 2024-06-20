https://ria.ru/20240620/planshet-a-1954140925.html

ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией

ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией - РИА Новости, 20.06.2024

ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией

Специалисты ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) продолжают работу по дальнейшему развитию комплекса управления артиллерией нового... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T07:13

2024-06-20T07:13

2024-06-20T07:13

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

вооруженные силы рф

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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Специалисты ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) продолжают работу по дальнейшему развитию комплекса управления артиллерией нового поколения "Планшета-А", который уже поставляется в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "Специалисты "Сигнала" продолжают работу над следующим поколением комплексов управления артиллерией, которые размещаются на бронированном колесном шасси. Благодаря этому повышается мобильность комплекса и значительно сокращается время развертывания артиллерийских подразделений", - сказал собеседник агентства. В холдинге также отметили, что разработчики постоянно получают информацию о работе "Планшетов-А" в зоне СВО, он дорабатывается. "Современные технические решения "Планшета-А" позволяют быть эффективным звеном в организации контрбатарейной борьбы", - констатировали в компании. Комплекс управления огнем "Планшет-А" обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты. Как отмечают на предприятии, "Планшет-А" может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов и обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, что сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта.

https://ria.ru/20240619/podlodki-1954019248.html

https://ria.ru/20240619/raketa-1953835023.html

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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, вооруженные силы рф