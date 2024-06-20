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ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией - РИА Новости, 20.06.2024
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07:13 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/planshet-a-1954140925.html
ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией
ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией - РИА Новости, 20.06.2024
ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией
Специалисты ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) продолжают работу по дальнейшему развитию комплекса управления артиллерией нового... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:13
2024-06-20T07:13
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
вооруженные силы рф
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Специалисты ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) продолжают работу по дальнейшему развитию комплекса управления артиллерией нового поколения "Планшета-А", который уже поставляется в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "Специалисты "Сигнала" продолжают работу над следующим поколением комплексов управления артиллерией, которые размещаются на бронированном колесном шасси. Благодаря этому повышается мобильность комплекса и значительно сокращается время развертывания артиллерийских подразделений", - сказал собеседник агентства. В холдинге также отметили, что разработчики постоянно получают информацию о работе "Планшетов-А" в зоне СВО, он дорабатывается. "Современные технические решения "Планшета-А" позволяют быть эффективным звеном в организации контрбатарейной борьбы", - констатировали в компании. Комплекс управления огнем "Планшет-А" обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты. Как отмечают на предприятии, "Планшет-А" может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов и обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, что сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта.
https://ria.ru/20240619/podlodki-1954019248.html
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Вооруженные силы РФ
ВНИИ "Сигнал" продолжает работу над новым комплексом управления артиллерией

ВНИИ Ростеха продолжает работу над комплексом управления артиллерией "Планшет-А"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Специалисты ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) продолжают работу по дальнейшему развитию комплекса управления артиллерией нового поколения "Планшета-А", который уже поставляется в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов".
"Специалисты "Сигнала" продолжают работу над следующим поколением комплексов управления артиллерией, которые размещаются на бронированном колесном шасси. Благодаря этому повышается мобильность комплекса и значительно сокращается время развертывания артиллерийских подразделений", - сказал собеседник агентства.
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В холдинге также отметили, что разработчики постоянно получают информацию о работе "Планшетов-А" в зоне СВО, он дорабатывается.
"Современные технические решения "Планшета-А" позволяют быть эффективным звеном в организации контрбатарейной борьбы", - констатировали в компании.
Комплекс управления огнем "Планшет-А" обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты.
Как отмечают на предприятии, "Планшет-А" может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов и обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, что сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта.
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