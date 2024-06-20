Автор снесенных "Пермских ворот" предложил установить новый арт-объект
Художник Полисский предложил установить новый арт-объект из топляка на дне Камы
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрт-объект "Пермские ворота" (Деревянный памятник букве П) у центрального железнодорожного вокзала Пермь II в Перми
Арт-объект "Пермские ворота" (Деревянный памятник букве П) у центрального железнодорожного вокзала Пермь II в Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Художник Николай Полисский в Telegram-канале арт-парка "Никола-Ленивец" предложил установить на месте демонтированных "Пермских ворот", ставших символом города, новый арт-объект из топляка, лежащего на дне реки Камы.
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"Сейчас Наиля Аллахвердиева, директор Пермского музея и инициативная группа вокруг него попросили меня подумать о новом объекте на месте "Пермских ворот", чтобы дать новую энергию участку и городу. Мои первые мысли - про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал", - говорится в сообщении арт-парка "Никола-Ленивец", основанного Полисским.
В среду 19 июня подрядная организация снесла работу Николая Полисского "Пермские ворота" - один из самых известных арт-объектов России. Двенадцатиметровая арка из пяти тысяч бревен была установлена в Перми в 2011 году рядом с железнодорожным вокзалом. После установки конструкция находилась на балансе Пермского музея современного искусства PERMM. По данным властей, к 2024 году сооружение пришло в аварийное состояние, у него повреждены сцепления бревен, дерево начало гнить, а в основании "Ворот" образовались трещины.
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