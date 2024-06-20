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Автор снесенных "Пермских ворот" предложил установить новый арт-объект - РИА Новости, 20.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:33 20.06.2024 (обновлено: 16:24 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/perm-1954275500.html
Автор снесенных "Пермских ворот" предложил установить новый арт-объект
Автор снесенных "Пермских ворот" предложил установить новый арт-объект - РИА Новости, 20.06.2024
Автор снесенных "Пермских ворот" предложил установить новый арт-объект
Художник Николай Полисский в Telegram-канале арт-парка "Никола-Ленивец" предложил установить на месте демонтированных "Пермских ворот", ставших символом города, РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:33
2024-06-20T16:24
культура
россия
пермь
николай полисский
общество
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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Художник Николай Полисский в Telegram-канале арт-парка "Никола-Ленивец" предложил установить на месте демонтированных "Пермских ворот", ставших символом города, новый арт-объект из топляка, лежащего на дне реки Камы. "Сейчас Наиля Аллахвердиева, директор Пермского музея и инициативная группа вокруг него попросили меня подумать о новом объекте на месте "Пермских ворот", чтобы дать новую энергию участку и городу. Мои первые мысли - про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал", - говорится в сообщении арт-парка "Никола-Ленивец", основанного Полисским. В среду 19 июня подрядная организация снесла работу Николая Полисского "Пермские ворота" - один из самых известных арт-объектов России. Двенадцатиметровая арка из пяти тысяч бревен была установлена в Перми в 2011 году рядом с железнодорожным вокзалом. После установки конструкция находилась на балансе Пермского музея современного искусства PERMM. По данным властей, к 2024 году сооружение пришло в аварийное состояние, у него повреждены сцепления бревен, дерево начало гнить, а в основании "Ворот" образовались трещины.
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россия, пермь, николай полисский, общество
Культура, Россия, Пермь, Николай Полисский, Общество
Автор снесенных "Пермских ворот" предложил установить новый арт-объект

Художник Полисский предложил установить новый арт-объект из топляка на дне Камы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрт-объект "Пермские ворота" (Деревянный памятник букве П) у центрального железнодорожного вокзала Пермь II в Перми
Арт-объект Пермские ворота (Деревянный памятник букве П) у центрального железнодорожного вокзала Пермь II в Перми - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Арт-объект "Пермские ворота" (Деревянный памятник букве П) у центрального железнодорожного вокзала Пермь II в Перми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Художник Николай Полисский в Telegram-канале арт-парка "Никола-Ленивец" предложил установить на месте демонтированных "Пермских ворот", ставших символом города, новый арт-объект из топляка, лежащего на дне реки Камы.
«
"Сейчас Наиля Аллахвердиева, директор Пермского музея и инициативная группа вокруг него попросили меня подумать о новом объекте на месте "Пермских ворот", чтобы дать новую энергию участку и городу. Мои первые мысли - про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал", - говорится в сообщении арт-парка "Никола-Ленивец", основанного Полисским.
В среду 19 июня подрядная организация снесла работу Николая Полисского "Пермские ворота" - один из самых известных арт-объектов России. Двенадцатиметровая арка из пяти тысяч бревен была установлена в Перми в 2011 году рядом с железнодорожным вокзалом. После установки конструкция находилась на балансе Пермского музея современного искусства PERMM. По данным властей, к 2024 году сооружение пришло в аварийное состояние, у него повреждены сцепления бревен, дерево начало гнить, а в основании "Ворот" образовались трещины.
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