Рейтинг@Mail.ru
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 20.06.2024 (обновлено: 22:22 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/pentagon-1954391657.html
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России - РИА Новости, 20.06.2024
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России
Пентагон уверяет, что ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами районов на границе с Харьковской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:14
2024-06-20T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
харьковская область
патрик райдер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Пентагон уверяет, что ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами районов на границе с Харьковской областью, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Не было никаких изменений в политике", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя информацию о полученном Киевом от Вашингтона разрешении использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории вдоль границы с Харьковской областью.Представитель Пентагона добавил, что также изменений не претерпела американская политика, запрещающая использовать орудия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь РФ.
https://ria.ru/20240620/lidovky-1954274860.html
сша
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, харьковская область, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Харьковская область, Патрик Райдер
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России

Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить дальнобойными ракетами ATACMS по России

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Пентагон уверяет, что ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами районов на границе с Харьковской областью, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Не было никаких изменений в политике", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя информацию о полученном Киевом от Вашингтона разрешении использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории вдоль границы с Харьковской областью.
Представитель Пентагона добавил, что также изменений не претерпела американская политика, запрещающая использовать орудия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь РФ.
Автомобиль посольства России - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАХарьковская областьПатрик Райдер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала