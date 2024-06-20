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Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России - РИА Новости, 20.06.2024
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России
Пентагон уверяет, что ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами районов на границе с Харьковской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:14
2024-06-20T22:14
2024-06-20T22:22
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Пентагон уверяет, что ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами районов на границе с Харьковской областью, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Не было никаких изменений в политике", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя информацию о полученном Киевом от Вашингтона разрешении использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории вдоль границы с Харьковской областью.Представитель Пентагона добавил, что также изменений не претерпела американская политика, запрещающая использовать орудия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь РФ.
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Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России
Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить дальнобойными ракетами ATACMS по России