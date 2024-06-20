https://ria.ru/20240620/pentagon-1954391657.html

Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России

Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России - РИА Новости, 20.06.2024

Пентагон подтвердил, что ВСУ нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России

Пентагон уверяет, что ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами районов на границе с Харьковской... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:14

2024-06-20T22:14

2024-06-20T22:22

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

харьковская область

патрик райдер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Пентагон уверяет, что ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами районов на границе с Харьковской областью, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Не было никаких изменений в политике", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя информацию о полученном Киевом от Вашингтона разрешении использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории вдоль границы с Харьковской областью.Представитель Пентагона добавил, что также изменений не претерпела американская политика, запрещающая использовать орудия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь РФ.

https://ria.ru/20240620/lidovky-1954274860.html

сша

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, харьковская область, патрик райдер