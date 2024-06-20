https://ria.ru/20240620/pentagon-1954390641.html

США пока не будут менять боеготовность ядерных сил, заявил Пентагон

США пока не будут менять боеготовность ядерных сил, заявил Пентагон - РИА Новости, 20.06.2024

США пока не будут менять боеготовность ядерных сил, заявил Пентагон

США в настоящее время не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:00

2024-06-20T22:00

2024-06-20T22:02

сша

министерство обороны сша

владимир путин

россия

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США в настоящее время не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."У нас в настоящий момент нет ничего, что могло бы привести к изменению ядерной боеготовности", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможности внести изменения в ядерную доктрину РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

https://ria.ru/20240620/doktrina-1954384873.html

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, министерство обороны сша, владимир путин, россия, патрик райдер