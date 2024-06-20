https://ria.ru/20240620/pentagon-1954390641.html
США пока не будут менять боеготовность ядерных сил, заявил Пентагон
США пока не будут менять боеготовность ядерных сил, заявил Пентагон - РИА Новости, 20.06.2024
США пока не будут менять боеготовность ядерных сил, заявил Пентагон
США в настоящее время не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:00
2024-06-20T22:00
2024-06-20T22:02
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США в настоящее время не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."У нас в настоящий момент нет ничего, что могло бы привести к изменению ядерной боеготовности", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможности внести изменения в ядерную доктрину РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
https://ria.ru/20240620/doktrina-1954384873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша, владимир путин, россия, патрик райдер
США, Министерство обороны США, Владимир Путин, Россия, Патрик Райдер
США пока не будут менять боеготовность ядерных сил, заявил Пентагон
Пентагон: США пока не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил