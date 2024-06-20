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Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков - РИА Новости, 20.06.2024
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22:54 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pensii-1954396770.html
Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков
Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков - РИА Новости, 20.06.2024
Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков
Индексация пенсий будет проводиться два раза в год со следующего года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:54
2024-06-20T22:54
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Индексация пенсий будет проводиться два раза в год со следующего года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров", - сказал Котяков журналистам. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.
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общество, россия, антон котяков, владимир путин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков

Министр труда: индексация пенсий с 2025 года будет проводиться два раза в год

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВ Управлении пенсионного фонда
В Управлении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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В Управлении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Индексация пенсий будет проводиться два раза в год со следующего года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров", - сказал Котяков журналистам.
Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.
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ОбществоРоссияАнтон КотяковВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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