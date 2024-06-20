https://ria.ru/20240620/pensii-1954396770.html

Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков

Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков - РИА Новости, 20.06.2024

Индексация пенсий будет проходить дважды в год, заявил Котяков

Индексация пенсий будет проводиться два раза в год со следующего года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:54

2024-06-20T22:54

2024-06-20T22:54

общество

россия

антон котяков

владимир путин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Индексация пенсий будет проводиться два раза в год со следующего года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров", - сказал Котяков журналистам. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.

https://ria.ru/20240607/pensii-1951503699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, антон котяков, владимир путин, госдума рф, единая россия