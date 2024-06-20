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В Совфеде предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами - РИА Новости, 20.06.2024
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12:07 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pdd-1954197987.html
В Совфеде предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами
В Совфеде предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами - РИА Новости, 20.06.2024
В Совфеде предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой урегулировать пробел в ПДД насчёт возможности езды нескольких транспортных средств в одном ряду или... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:07
2024-06-20T12:07
общество
авто
россия
айрат гибатдинов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой урегулировать пробел в ПДД насчёт возможности езды нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. Гибатдинов в обращении объяснил, что, по данным ГАИ, основными причинами ДТП с участием мотоциклистов стали нарушение ими правил перестроения, неправильный выбор дистанции, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения. "Прошу Вас в рамках своей компетенции рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ "О Правилах дорожного движения" с целью восполнения пробела в ПДД относительно возможности движения нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, а также правил определения интервалов между транспортными средствами в целях защиты добросовестных автовладельцев и мотоциклистов", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Сенатор в беседе с РИА Новости объяснил, что мототранспорт зачастую воспринимается как один из самых опасных видов транспорта в связи с данным пробелом в законодательстве. "Пользуясь этим пробелом, мотоциклисты также создают помехи и угрозу безопасности для других участников дорожного движения. Таким образом, видя печальную статистику транспортных происшествий с участием мотоциклов, которая с каждым годом становится выше, мы понимаем, что действительно назревает необходимость законодательного регулирования ПДД", - подчеркнул политик.
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общество, авто, россия, айрат гибатдинов, роман старовойт, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, Айрат Гибатдинов, Роман Старовойт, ГИБДД МВД РФ
В Совфеде предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами

Сенатор Гибатдинов предложил запретить мотоциклистам ездить между полосами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Московского мотофестиваля в Москве
Участники Московского мотофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Московского мотофестиваля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой урегулировать пробел в ПДД насчёт возможности езды нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Гибатдинов в обращении объяснил, что, по данным ГАИ, основными причинами ДТП с участием мотоциклистов стали нарушение ими правил перестроения, неправильный выбор дистанции, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения.
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"Прошу Вас в рамках своей компетенции рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ "О Правилах дорожного движения" с целью восполнения пробела в ПДД относительно возможности движения нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, а также правил определения интервалов между транспортными средствами в целях защиты добросовестных автовладельцев и мотоциклистов", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта.
Сенатор в беседе с РИА Новости объяснил, что мототранспорт зачастую воспринимается как один из самых опасных видов транспорта в связи с данным пробелом в законодательстве.
"Пользуясь этим пробелом, мотоциклисты также создают помехи и угрозу безопасности для других участников дорожного движения. Таким образом, видя печальную статистику транспортных происшествий с участием мотоциклов, которая с каждым годом становится выше, мы понимаем, что действительно назревает необходимость законодательного регулирования ПДД", - подчеркнул политик.
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ОбществоАвтоРоссияАйрат ГибатдиновРоман СтаровойтГИБДД МВД РФ
 
 
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