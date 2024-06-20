https://ria.ru/20240620/pavodok-1954144561.html
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков - РИА Новости, 20.06.2024
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков
Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:14
2024-06-20T08:14
2024-06-20T08:14
общество
оренбургская область
денис буцаев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная, были случаи затопления объектов, все последствия ликвидированы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев. "Мы следили. Случаи затопления были, и последствия ликвидированы. В том числе мы следили за тем, как региональные операторы в такой непростой период времени справляются с задачей предоставления услуги по вывозу отходов", - сказал Буцаев. По его словам, в некоторых затопленных регионах, в том числе в Оренбургской области, региональные операторы выделили дополнительные средства, чтобы увеличить количество мусорных контейнеров и спецтехники, необходимых для устранения последствий наводнения. "В целом, ситуация не простая, но рабочая. Мы продолжаем следить и мониторить деятельность регоператоров на этих территориях", - добавил Буцаев.
https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html
https://ria.ru/20240121/poligony-1922563073.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оренбургская область, денис буцаев
Общество, Оренбургская область, Денис Буцаев
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков
РЭО фиксировал случаи затопления мусорных полигонов, последствия устранены
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная, были случаи затопления объектов, все последствия ликвидированы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев.
"Мы следили. Случаи затопления были, и последствия ликвидированы. В том числе мы следили за тем, как региональные операторы в такой непростой период времени справляются с задачей предоставления услуги по вывозу отходов", - сказал Буцаев.
По его словам, в некоторых затопленных регионах, в том числе в Оренбургской области
, региональные операторы выделили дополнительные средства, чтобы увеличить количество мусорных контейнеров и спецтехники, необходимых для устранения последствий наводнения.
"В целом, ситуация не простая, но рабочая. Мы продолжаем следить и мониторить деятельность регоператоров на этих территориях", - добавил Буцаев.