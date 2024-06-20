https://ria.ru/20240620/pavodok-1954144561.html

РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков

РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков - РИА Новости, 20.06.2024

РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков

Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:14

2024-06-20T08:14

2024-06-20T08:14

общество

оренбургская область

денис буцаев

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная, были случаи затопления объектов, все последствия ликвидированы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев. "Мы следили. Случаи затопления были, и последствия ликвидированы. В том числе мы следили за тем, как региональные операторы в такой непростой период времени справляются с задачей предоставления услуги по вывозу отходов", - сказал Буцаев. По его словам, в некоторых затопленных регионах, в том числе в Оренбургской области, региональные операторы выделили дополнительные средства, чтобы увеличить количество мусорных контейнеров и спецтехники, необходимых для устранения последствий наводнения. "В целом, ситуация не простая, но рабочая. Мы продолжаем следить и мониторить деятельность регоператоров на этих территориях", - добавил Буцаев.

https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html

https://ria.ru/20240121/poligony-1922563073.html

оренбургская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, оренбургская область, денис буцаев