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РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков - РИА Новости, 20.06.2024
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08:14 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pavodok-1954144561.html
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков - РИА Новости, 20.06.2024
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков
Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:14
2024-06-20T08:14
общество
оренбургская область
денис буцаев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная, были случаи затопления объектов, все последствия ликвидированы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев. "Мы следили. Случаи затопления были, и последствия ликвидированы. В том числе мы следили за тем, как региональные операторы в такой непростой период времени справляются с задачей предоставления услуги по вывозу отходов", - сказал Буцаев. По его словам, в некоторых затопленных регионах, в том числе в Оренбургской области, региональные операторы выделили дополнительные средства, чтобы увеличить количество мусорных контейнеров и спецтехники, необходимых для устранения последствий наводнения. "В целом, ситуация не простая, но рабочая. Мы продолжаем следить и мониторить деятельность регоператоров на этих территориях", - добавил Буцаев.
https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html
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общество, оренбургская область, денис буцаев
Общество, Оренбургская область, Денис Буцаев
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков

РЭО фиксировал случаи затопления мусорных полигонов, последствия устранены

© Сергей ШабуровРазлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео
© Сергей Шабуров
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) следил за мусорными полигонами в регионах, где ситуация с весенним половодьем в этом году оказалась наиболее сложная, были случаи затопления объектов, все последствия ликвидированы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев.
"Мы следили. Случаи затопления были, и последствия ликвидированы. В том числе мы следили за тем, как региональные операторы в такой непростой период времени справляются с задачей предоставления услуги по вывозу отходов", - сказал Буцаев.
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По его словам, в некоторых затопленных регионах, в том числе в Оренбургской области, региональные операторы выделили дополнительные средства, чтобы увеличить количество мусорных контейнеров и спецтехники, необходимых для устранения последствий наводнения.
"В целом, ситуация не простая, но рабочая. Мы продолжаем следить и мониторить деятельность регоператоров на этих территориях", - добавил Буцаев.
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21 января, 03:28
 
ОбществоОренбургская областьДенис Буцаев
 
 
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