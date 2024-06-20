https://ria.ru/20240620/pantera-1954068891.html
"Реинкарнация Третьего рейха": немцы показали новую "Пантеру"
"Реинкарнация Третьего рейха": немцы показали новую "Пантеру" - РИА Новости, 20.06.2024
"Реинкарнация Третьего рейха": немцы показали новую "Пантеру"
На парижскую оружейную выставку Eurosatory привезли самые горячие новинки. Одним из главных экспонатов стала разработка немецкого Rheinmetall — Panther KF51. О... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:00
2024-06-20T08:00
2024-06-20T08:10
германия
франция
себастьян лекорню
борис писториус
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850865566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e416d932e9c513218b4f8f8cd97f81f3.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Давид Нармания. На парижскую оружейную выставку Eurosatory привезли самые горячие новинки. Одним из главных экспонатов стала разработка немецкого Rheinmetall — Panther KF51. О том, какой может быть боевая техника нового поколения, — в материале РИА Новости.Альтернатива общеевропейскому проекту"Пантера" дебютировала еще два года назад — в 2022-м, все на том же Eurosatory. Тогда машина наделала много шума не только из-за боевых возможностей, но и из-за гонки на европейском рынке вооружений.Еще с 2017 года Франция и Германия работают над созданием новой платформы MGCS (Main Ground Combat System), которая могла бы выполнять роль основного боевого танка для стран — членов ЕС. Однако за этот период особых успехов не добились. Только летом 2023-го глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и его французский коллега Себастьян Лекорню сообщили, что готовы вернуться к проекту.Повод для такого шага — провал украинского контрнаступления с использованием европейской тяжелой техники: даже новейшие "Леопарды" 2А6 не стали оружием прорыва, как надеялись на Западе. В редких — для современных конфликтов вообще и этого в частности — танковых дуэлях российские Т-90М "Прорыв", по словам военных, демонстрируют превосходство над немецкими машинами.Однако даже при наличии политической воли создание "танка будущего" под вопросом, ведь процесс может занять долгие годы. В итоге потенциальные разработчики MGCS из обеих стран представили отдельные проекты, над которыми трудятся сейчас. И новая "Пантера" в их числе.Конец долгого спора?Panther KF51, названный в честь одного из наиболее массовых и известных танков Третьего рейха, представляет собой эволюцию "Леопардов".Машина значительно меньше и легче последних модификаций Leopard 2А7 — почти на десять тонн, что делает ОБТ более мобильным. От предшественника "Пантера" унаследовала силовую установку — дизельный двигатель V12 MTU MB 873 Ka-501 с запасом хода 500 километров.При этом Panther получит более мощное орудие — 130-миллиметровую пушку L52. Немецкие конструкторы исходили из того, что 120-миллиметровые орудия даже с бронебойными подкалиберными снарядами не соответствуют потребностям современных конфликтов, а модернизировать их уже невозможно.Это повлекло за собой утяжеление самого орудия и башни. Однако за счет этого танк имеет на 50 процентов большую эффективную дальность стрельбы в сравнении с предшественником. Ожидается, что "Пантера" будет стрелять двумя видами унитарных боеприпасов — бронебойными подкалиберными и осколочно-фугасными с запрограммированным подрывом в воздухе. Дополняет основное орудие спаренный пулемет калибра 12,7.Есть и другие новшества. Длительное время одной из основных "фишек" западного танкостроения было отсутствие автомата заряжания: подачей снарядов в ствол должен был заниматься отдельный член экипажа. Считалось, что отставание в скорострельности компенсировалось выживаемостью. Однако рост калибров и, судя по всему, опыт боевых действий на Украине показали неэффективность такого подхода. Поэтому за основу взяли метод советских конструкторов.Экипаж сократился до трех человек, а башня стала необитаемой. Танк получит панорамный оптический датчик SEOSS 2 и основное устройство прицеливания EMES, которые позволят командиру и наводчику независимо наблюдать цели и вести огонь как днем, так и ночью. Помимо этого, дисплеи в боевом отделении дают обзор на 360 градусов вокруг машины.Свои дроныНовая разработка также получит более совершенную в сравнении с "Леопардами" защиту из трех систем: пассивной, динамической и активной. Причем последняя (TAPS), если верить заявлениям Rheinmetall, оберегает даже от поражения цели в верхнюю проекцию.Еще танк снабдят дистанционно управляемой башней Natter RCWS — для защиты от беспилотников. Ее будет дополнять полностью автоматизированный пулемет RMG калибра 7,62 миллиметра с боекомплектом 2500 патронов. Также машину намерены оснастить установкой для четырех разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе Hero-120.Однако пока танк существует лишь в виде экспериментальных образцов — ни Германия, ни другие европейский страны не приняли его на вооружение. Более того, неизвестны и сроки выхода в серию. Вполне возможно — с учетом всех проблем ВПК — это займет десятилетия.
https://ria.ru/20240613/abrams-1952212386.html
https://ria.ru/20230924/challenger-1898079453.html
германия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850865566_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6347b034314ed8173f9f708dd9e148dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, франция, себастьян лекорню, борис писториус, евросоюз, в мире
Германия, Франция, Себастьян Лекорню, Борис Писториус, Евросоюз, В мире
"Реинкарнация Третьего рейха": немцы показали новую "Пантеру"
Корпорация Rheinmetall представила в Париже танк Panther KF51
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Давид Нармания. На парижскую оружейную выставку Eurosatory привезли самые горячие новинки. Одним из главных экспонатов стала разработка немецкого Rheinmetall — Panther KF51. О том, какой может быть боевая техника нового поколения, — в материале РИА Новости.
Альтернатива общеевропейскому проекту
"Пантера" дебютировала еще два года назад — в 2022-м, все на том же Eurosatory. Тогда машина наделала много шума не только из-за боевых возможностей, но и из-за гонки на европейском рынке вооружений.
Еще с 2017 года Франция
и Германия
работают над созданием новой платформы MGCS (Main Ground Combat System), которая могла бы выполнять роль основного боевого танка для стран — членов ЕС
. Однако за этот период особых успехов не добились. Только летом 2023-го глава Минобороны ФРГ Борис Писториус
и его французский коллега Себастьян Лекорню
сообщили, что готовы вернуться к проекту.
Повод для такого шага — провал украинского контрнаступления с использованием европейской тяжелой техники: даже новейшие "Леопарды" 2А6 не стали оружием прорыва, как надеялись на Западе. В редких — для современных конфликтов вообще и этого в частности — танковых дуэлях российские Т-90М
"Прорыв", по словам военных, демонстрируют
превосходство над немецкими машинами.
Однако даже при наличии политической воли создание "танка будущего" под вопросом, ведь процесс может занять долгие годы. В итоге потенциальные разработчики MGCS из обеих стран представили отдельные проекты, над которыми трудятся сейчас. И новая "Пантера" в их числе.
Panther KF51, названный в честь одного из наиболее массовых и известных танков Третьего рейха, представляет собой эволюцию "Леопардов".
Машина значительно меньше и легче последних модификаций Leopard 2А7 — почти на десять тонн, что делает ОБТ более мобильным. От предшественника "Пантера" унаследовала силовую установку — дизельный двигатель V12 MTU MB 873 Ka-501 с запасом хода 500 километров.
При этом Panther получит более мощное орудие — 130-миллиметровую пушку L52. Немецкие конструкторы исходили из того, что 120-миллиметровые орудия даже с бронебойными подкалиберными снарядами не соответствуют потребностям современных конфликтов, а модернизировать их уже невозможно.
Это повлекло за собой утяжеление самого орудия и башни. Однако за счет этого танк имеет на 50 процентов большую эффективную дальность стрельбы в сравнении с предшественником. Ожидается, что "Пантера" будет стрелять двумя видами унитарных боеприпасов — бронебойными подкалиберными и осколочно-фугасными с запрограммированным подрывом в воздухе. Дополняет основное орудие спаренный пулемет калибра 12,7.
Есть и другие новшества. Длительное время одной из основных "фишек" западного танкостроения было отсутствие автомата заряжания: подачей снарядов в ствол должен был заниматься отдельный член экипажа. Считалось, что отставание в скорострельности компенсировалось выживаемостью. Однако рост калибров и, судя по всему, опыт боевых действий на Украине
показали неэффективность такого подхода. Поэтому за основу взяли метод советских конструкторов.
Экипаж сократился до трех человек, а башня стала необитаемой. Танк получит панорамный оптический датчик SEOSS 2 и основное устройство прицеливания EMES, которые позволят командиру и наводчику независимо наблюдать цели и вести огонь как днем, так и ночью. Помимо этого, дисплеи в боевом отделении дают обзор на 360 градусов вокруг машины.
Новая разработка также получит более совершенную в сравнении с "Леопардами" защиту из трех систем: пассивной, динамической и активной. Причем последняя (TAPS), если верить заявлениям Rheinmetall, оберегает даже от поражения цели в верхнюю проекцию.
Еще танк снабдят дистанционно управляемой башней Natter RCWS — для защиты от беспилотников. Ее будет дополнять полностью автоматизированный пулемет RMG калибра 7,62 миллиметра с боекомплектом 2500 патронов. Также машину намерены оснастить установкой для четырех разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе Hero-120.
Однако пока танк существует лишь в виде экспериментальных образцов — ни Германия, ни другие европейский страны не приняли его на вооружение. Более того, неизвестны и сроки выхода в серию. Вполне возможно — с учетом всех проблем ВПК
— это займет десятилетия.