https://ria.ru/20240620/pantera-1954068891.html

"Реинкарнация Третьего рейха": немцы показали новую "Пантеру"

"Реинкарнация Третьего рейха": немцы показали новую "Пантеру" - РИА Новости, 20.06.2024

"Реинкарнация Третьего рейха": немцы показали новую "Пантеру"

На парижскую оружейную выставку Eurosatory привезли самые горячие новинки. Одним из главных экспонатов стала разработка немецкого Rheinmetall — Panther KF51. О... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:10

германия

франция

себастьян лекорню

борис писториус

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в мире

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Давид Нармания. На парижскую оружейную выставку Eurosatory привезли самые горячие новинки. Одним из главных экспонатов стала разработка немецкого Rheinmetall — Panther KF51. О том, какой может быть боевая техника нового поколения, — в материале РИА Новости.Альтернатива общеевропейскому проекту"Пантера" дебютировала еще два года назад — в 2022-м, все на том же Eurosatory. Тогда машина наделала много шума не только из-за боевых возможностей, но и из-за гонки на европейском рынке вооружений.Еще с 2017 года Франция и Германия работают над созданием новой платформы MGCS (Main Ground Combat System), которая могла бы выполнять роль основного боевого танка для стран — членов ЕС. Однако за этот период особых успехов не добились. Только летом 2023-го глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и его французский коллега Себастьян Лекорню сообщили, что готовы вернуться к проекту.Повод для такого шага — провал украинского контрнаступления с использованием европейской тяжелой техники: даже новейшие "Леопарды" 2А6 не стали оружием прорыва, как надеялись на Западе. В редких — для современных конфликтов вообще и этого в частности — танковых дуэлях российские Т-90М "Прорыв", по словам военных, демонстрируют превосходство над немецкими машинами.Однако даже при наличии политической воли создание "танка будущего" под вопросом, ведь процесс может занять долгие годы. В итоге потенциальные разработчики MGCS из обеих стран представили отдельные проекты, над которыми трудятся сейчас. И новая "Пантера" в их числе.Конец долгого спора?Panther KF51, названный в честь одного из наиболее массовых и известных танков Третьего рейха, представляет собой эволюцию "Леопардов".Машина значительно меньше и легче последних модификаций Leopard 2А7 — почти на десять тонн, что делает ОБТ более мобильным. От предшественника "Пантера" унаследовала силовую установку — дизельный двигатель V12 MTU MB 873 Ka-501 с запасом хода 500 километров.При этом Panther получит более мощное орудие — 130-миллиметровую пушку L52. Немецкие конструкторы исходили из того, что 120-миллиметровые орудия даже с бронебойными подкалиберными снарядами не соответствуют потребностям современных конфликтов, а модернизировать их уже невозможно.Это повлекло за собой утяжеление самого орудия и башни. Однако за счет этого танк имеет на 50 процентов большую эффективную дальность стрельбы в сравнении с предшественником. Ожидается, что "Пантера" будет стрелять двумя видами унитарных боеприпасов — бронебойными подкалиберными и осколочно-фугасными с запрограммированным подрывом в воздухе. Дополняет основное орудие спаренный пулемет калибра 12,7.Есть и другие новшества. Длительное время одной из основных "фишек" западного танкостроения было отсутствие автомата заряжания: подачей снарядов в ствол должен был заниматься отдельный член экипажа. Считалось, что отставание в скорострельности компенсировалось выживаемостью. Однако рост калибров и, судя по всему, опыт боевых действий на Украине показали неэффективность такого подхода. Поэтому за основу взяли метод советских конструкторов.Экипаж сократился до трех человек, а башня стала необитаемой. Танк получит панорамный оптический датчик SEOSS 2 и основное устройство прицеливания EMES, которые позволят командиру и наводчику независимо наблюдать цели и вести огонь как днем, так и ночью. Помимо этого, дисплеи в боевом отделении дают обзор на 360 градусов вокруг машины.Свои дроныНовая разработка также получит более совершенную в сравнении с "Леопардами" защиту из трех систем: пассивной, динамической и активной. Причем последняя (TAPS), если верить заявлениям Rheinmetall, оберегает даже от поражения цели в верхнюю проекцию.Еще танк снабдят дистанционно управляемой башней Natter RCWS — для защиты от беспилотников. Ее будет дополнять полностью автоматизированный пулемет RMG калибра 7,62 миллиметра с боекомплектом 2500 патронов. Также машину намерены оснастить установкой для четырех разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе Hero-120.Однако пока танк существует лишь в виде экспериментальных образцов — ни Германия, ни другие европейский страны не приняли его на вооружение. Более того, неизвестны и сроки выхода в серию. Вполне возможно — с учетом всех проблем ВПК — это займет десятилетия.

https://ria.ru/20240613/abrams-1952212386.html

https://ria.ru/20230924/challenger-1898079453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

германия, франция, себастьян лекорню, борис писториус, евросоюз, в мире