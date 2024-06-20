https://ria.ru/20240620/otkaz-1954182641.html

"Нужно было рассмотреть": в США пожалели об отказе от плана Путина

"Нужно было рассмотреть": в США пожалели об отказе от плана Путина - РИА Новости, 20.06.2024

"Нужно было рассмотреть": в США пожалели об отказе от плана Путина

Вашингтону не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, пишет в статье для журнала The... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:16

2024-06-20T11:16

2024-06-20T11:16

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вашингтон (штат)

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтону не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, пишет в статье для журнала The American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден."Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план (Владимира Путина. — Прим. ред.), учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается", — отметил он.Карден подчеркнул, что Украине также стоило принять мирные инициативы российского лидера. Однако, добавил он, Киев бы на это не пошел, поскольку после такого шага жизнь Владимира Зеленского оказалась бы под угрозой из-за давления украинских ультраправых националистов.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954166653.html

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир путин, владимир зеленский