"Нужно было рассмотреть": в США пожалели об отказе от плана Путина
TAC: США нужно было рассмотреть план Путина по завершению конфликта на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтону не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, пишет в статье для журнала The American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
"Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план (Владимира Путина. — Прим. ред.), учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается", — отметил он.
Карден подчеркнул, что Украине также стоило принять мирные инициативы российского лидера. Однако, добавил он, Киев бы на это не пошел, поскольку после такого шага жизнь Владимира Зеленского оказалась бы под угрозой из-за давления украинских ультраправых националистов.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.