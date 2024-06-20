https://ria.ru/20240620/opros-1954205734.html

Россияне назвали главную проблему окружающей среды

Россияне назвали главную проблему окружающей среды - РИА Новости, 20.06.2024

Россияне назвали главную проблему окружающей среды

Больше половины россиян считают рост количества мусора наиболее острой проблемой окружающей среды, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:34

2024-06-20T12:34

2024-06-20T12:34

общество

земля

россия

фонд "общественное мнение"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151695/00/1516950068_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_4a88ddbfd340b9a901dfa0a3da89e629.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Больше половины россиян считают рост количества мусора наиболее острой проблемой окружающей среды, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно результатам исследования, каждого четвертого россиянина (24%) в последнее время волнуют больше всего дорожные проблемы, пробки, низкое качество ремонта дорог, 12% - сообщили про грязь, плохую уборку территорий, вывоз мусора, 11% - обеспокоены проблемами экологии, 7% - проблемами здравоохранения, столько же назвали проблемы маленьких зарплаты, пенсии, низкого уровня жизни людей, 6% - взволнованы проблемами благоустройства, чистоты территорий, по 5% - ростом цен, плохой работой ЖКХ, проведением СВО, 4% - назвали проблемы в работе общественного транспорта, 3% - безработицей. Самой острой и опасной из проблем окружающей среды, по мнению россиян, является рост объемов мусора и бытовых отходов, свалок (61%), а каждый второй (51%) в этой связи упоминает загрязнение водоемов. Далее россияне назвали такие острые проблемы, как вырубка лесов (38%), загрязнение воздуха (35%) и природные катастрофы – лесные пожары, наводнения, засухи (31%). Изменение климата, глобальное потепление (14%) по "популярности" стоят в одном ряду с вымиранием некоторых видов животных и растений (18%), истощением водных ресурсов, нехваткой воды (13%). На последнем по упоминаниям месте – истощение ископаемых ресурсов (7%). Большинство респондентов (69%) сообщили, что замечают то, что последние годы на Земле происходит изменение климата, не замечают - 28%, 3% - затруднились с ответом. Процесс глобального потепления на Земле признают 70% опрошенных, не согласны с этим 23%. При этом, 85% граждан замечают изменения климата там, где они живут. Среди признающих глобальное потепление наиболее популярна (57%) точка зрения о том, что это результат деятельности человека. Треть (31%) считает, что это скорее результат естественных природных ресурсов. В целом же изменения климата расцениваются большинством признающих их как необратимые: о том, что их в принципе можно остановить, говорят лишь 30%. Полагают, что их нельзя остановить, но можно существенно замедлить, 35%, а 23% придерживаются наиболее пессимистичной позиции: изменения нельзя ни остановить, ни замедлить. Чаще всего ответственность за решение проблемы изменения климата россияне возлагают на политиков, руководителей государств – об этом говорят 39% признающих глобальное потепление, а в отношении ответственности бизнеса, руководства крупных компаний и обычных людей "голоса" распределились почти поровну – 19% и 18% соответственно. Также авторы исследование спросили у россиян об их мнении на введение "углеродного налога" ради решения проблемы изменения климата. Из всех опрошенных такую идею поддержали лишь 21% россиян, 47% - скорее не одобрили бы. Чуть больше половины тех, кто не отрицает глобальное потепление (61%), тоже сообщили, что скорее не одобрили бы введение такой меры. При этом, россияне больше одобряют переход к новым видам энергетики, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, но цены на электроэнергию и тепло при этом вырастут. Одобряют такой переход из всех опрошенных 37%, не одобряют 27%. Из тех, кто не отрицают глобальное потепление, поддерживают такие меры 49% не поддерживают 36%. Каждый второй россиянин (51%) считает, что Россия должна сотрудничать со всеми странами, включая недружественные, для борьбы с климатическими изменениями, 17% - считают, что стоит ограничиться только дружественными. Телефонный опрос взрослого (18 лет и старше) населения РФ был проведен 1–3 апреля 2024 года. Объем выборки составил 1538 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230928/rossiya-1899091047.html

https://ria.ru/20240620/nauka-1954040406.html

https://ria.ru/20231204/musor-1913655939.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, земля, россия, фонд "общественное мнение"