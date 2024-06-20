https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу

В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу - РИА Новости, 20.06.2024

В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу

Косвенное свидетельство того, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:38

2024-06-20T15:38

2024-06-20T15:50

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сша

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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Косвенное свидетельство того, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, обнаружены в видеоархивах, сообщил телеканал NHK. В архивах некоммерческой организации в Хиросиме было найдено видео, записанное в 2015 году, в котором переводчица Ёко Тейхлер вспоминает, как сопровождала японского физика-теоретика Наоми Сёно во время его визита в США и приватной встречи с Оппенгеймером в 1964 году. По ее словам, стоило им переступить порог "комнаты в НИИ, где проходила встреча, как Оппенгеймер со слезами на глазах стал говорить "простите, простите, простите", он все время извинялся". До сих пор об этой встрече было известно со слов Наоми Сёно, который рассказывал, что Оппенгеймер попросил его не говорить о Хиросиме и Нагасаки, "настолько тяжек был его груз", - рассказывал японский ученый. Сам он получил облучение, когда после бомбардировки отправился в центр Хиросимы, чтобы разыскать близких. Он умер в 2012 году в возрасте 86 лет. Муж Ёко Тейхлер – немецкий ученый Ульрих Тейхлер сообщает, что его жена в 1964 году работала переводчицей на Токийской Олимпиаде, а также затем переводила на высоком уровне во время встреч G7. Ёко Тейхлер, в девичестве Урата, умерла в 2019 году. В то же время специалисты отнеслись к находке с осторожностью, так как свидетельств, что в 1964 году и после Оппенгеймер стал выступать против ядерного оружия, не обнаружено.

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, g7