Рейтинг@Mail.ru
В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 20.06.2024 (обновлено: 15:50 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html
В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу
В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу - РИА Новости, 20.06.2024
В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу
Косвенное свидетельство того, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:38
2024-06-20T15:50
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954275920_0:100:2515:1515_1920x0_80_0_0_8ba2ff4bf2693c34842b594de4833284.jpg
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Косвенное свидетельство того, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, обнаружены в видеоархивах, сообщил телеканал NHK. В архивах некоммерческой организации в Хиросиме было найдено видео, записанное в 2015 году, в котором переводчица Ёко Тейхлер вспоминает, как сопровождала японского физика-теоретика Наоми Сёно во время его визита в США и приватной встречи с Оппенгеймером в 1964 году. По ее словам, стоило им переступить порог "комнаты в НИИ, где проходила встреча, как Оппенгеймер со слезами на глазах стал говорить "простите, простите, простите", он все время извинялся". До сих пор об этой встрече было известно со слов Наоми Сёно, который рассказывал, что Оппенгеймер попросил его не говорить о Хиросиме и Нагасаки, "настолько тяжек был его груз", - рассказывал японский ученый. Сам он получил облучение, когда после бомбардировки отправился в центр Хиросимы, чтобы разыскать близких. Он умер в 2012 году в возрасте 86 лет. Муж Ёко Тейхлер – немецкий ученый Ульрих Тейхлер сообщает, что его жена в 1964 году работала переводчицей на Токийской Олимпиаде, а также затем переводила на высоком уровне во время встреч G7. Ёко Тейхлер, в девичестве Урата, умерла в 2019 году. В то же время специалисты отнеслись к находке с осторожностью, так как свидетельств, что в 1964 году и после Оппенгеймер стал выступать против ядерного оружия, не обнаружено.
https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954275920_0:0:2515:1887_1920x0_80_0_0_2d2d5e449c70a8d7cd04e0cd89645c94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, g7
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, G7
В Японии нашли косвенное свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за бомбу

NHK: Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими в Хиросиме и Нагасаки

© AP PhotoРоберт Оппенгеймер
Роберт Оппенгеймер - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo
Роберт Оппенгеймер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Косвенное свидетельство того, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, обнаружены в видеоархивах, сообщил телеканал NHK.
В архивах некоммерческой организации в Хиросиме было найдено видео, записанное в 2015 году, в котором переводчица Ёко Тейхлер вспоминает, как сопровождала японского физика-теоретика Наоми Сёно во время его визита в США и приватной встречи с Оппенгеймером в 1964 году.
© NHKКадр NHK News
Кадр NHK News
© NHK
Кадр NHK News
По ее словам, стоило им переступить порог "комнаты в НИИ, где проходила встреча, как Оппенгеймер со слезами на глазах стал говорить "простите, простите, простите", он все время извинялся".
До сих пор об этой встрече было известно со слов Наоми Сёно, который рассказывал, что Оппенгеймер попросил его не говорить о Хиросиме и Нагасаки, "настолько тяжек был его груз", - рассказывал японский ученый. Сам он получил облучение, когда после бомбардировки отправился в центр Хиросимы, чтобы разыскать близких. Он умер в 2012 году в возрасте 86 лет.
Муж Ёко Тейхлер – немецкий ученый Ульрих Тейхлер сообщает, что его жена в 1964 году работала переводчицей на Токийской Олимпиаде, а также затем переводила на высоком уровне во время встреч G7. Ёко Тейхлер, в девичестве Урата, умерла в 2019 году.
В то же время специалисты отнеслись к находке с осторожностью, так как свидетельств, что в 1964 году и после Оппенгеймер стал выступать против ядерного оружия, не обнаружено.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
США заставили Японию забыть трагедию Хиросимы, заявила СВР России
17 ноября 2023, 11:04
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)СШАG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала