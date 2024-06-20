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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.06.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T02:18
2024-06-20T02:18
2024-06-20T02:21
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА на всей территории области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Происшествия, Россия
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников