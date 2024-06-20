https://ria.ru/20240620/opasnost-1954129462.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.06.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T01:58

2024-06-20T01:58

2024-06-20T01:58

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)