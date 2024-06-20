https://ria.ru/20240620/obrazovanie-1954194182.html

Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин

Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин

Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году, сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:54

2024-06-20T11:54

2024-06-20T12:51

россия

вьетнам

ханой

владимир путин

брикс

общество

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новотси. Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Продолжается сотрудничество в области образования. На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тысячу бюджетных мест", - сказал он. Путин упомянул и о других направлениях гуманитарного сотрудничества. "В этом году запланированы Дни культуры Вьетнама в Российской Федерации. Вьетнамские спортсмены приняли участие в Играх БРИКС в июне этого года. Многие субъекты Российской Федерации, в их числе Москва, Петербург, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама", - перечислил он.

https://ria.ru/20240511/obrazovanie-1945207873.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, ханой, владимир путин, брикс, общество