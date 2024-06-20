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Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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11:54 20.06.2024 (обновлено: 12:51 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/obrazovanie-1954194182.html
Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин
Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин
Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году, сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:54
2024-06-20T12:51
россия
вьетнам
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владимир путин
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общество
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новотси. Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Продолжается сотрудничество в области образования. На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тысячу бюджетных мест", - сказал он. Путин упомянул и о других направлениях гуманитарного сотрудничества. "В этом году запланированы Дни культуры Вьетнама в Российской Федерации. Вьетнамские спортсмены приняли участие в Играх БРИКС в июне этого года. Многие субъекты Российской Федерации, в их числе Москва, Петербург, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама", - перечислил он.
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россия, вьетнам, ханой, владимир путин, брикс, общество
Россия, Вьетнам, Ханой, Владимир Путин, БРИКС, Общество
Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин

Путин: Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов в 2023 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи в Ханое. 20 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи в Ханое. 20 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи в Ханое. 20 июня 2024
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новотси. Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.
"Продолжается сотрудничество в области образования. На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тысячу бюджетных мест", - сказал он.
Путин упомянул и о других направлениях гуманитарного сотрудничества. "В этом году запланированы Дни культуры Вьетнама в Российской Федерации. Вьетнамские спортсмены приняли участие в Играх БРИКС в июне этого года. Многие субъекты Российской Федерации, в их числе Москва, Петербург, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама", - перечислил он.
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