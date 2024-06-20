Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин
Путин: Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов в 2023 году
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи в Ханое. 20 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи в Ханое. 20 июня 2024
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новотси. Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.
"Продолжается сотрудничество в области образования. На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тысячу бюджетных мест", - сказал он.
Путин упомянул и о других направлениях гуманитарного сотрудничества. "В этом году запланированы Дни культуры Вьетнама в Российской Федерации. Вьетнамские спортсмены приняли участие в Играх БРИКС в июне этого года. Многие субъекты Российской Федерации, в их числе Москва, Петербург, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама", - перечислил он.